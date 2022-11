Tài xế say xỉn, lái ô tô gây tai nạn khiến một người chết

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Hoàng Quang (37 tuổi, trú phường Long Tâm, TP Bà Rịa) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an TP Bà Rịa

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 16h10 ngày 26/10, ông Quang điều khiển xe ô tô BKS 72A-393.19 lưu thông trên đường Phạm Hùng, TP Bà Rịa theo hướng từ đường Điện Biên Phủ về vòng xoay khu chung cư thu nhập thấp, khu phố 4, phường Long Toàn.

Khi đi đến đoạn trước trụ đèn chiếu sáng số 95 (đối diện công viên Bà Rịa mới) thì va chạm vào xe đạp do ông N.A.H. (73 tuổi, trú phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước, khiến ông H. tử vong.

Theo cơ quan điều tra, thời điểm gây tai nạn, ông Quang trong tình trạng say xỉn và có kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở là 1,311 mg/l khí thở, dẫn đến không làm chủ tay lái, không chú ý quan sát gây tai nạn.