Hướng đến thành phố cảng biển hàng đầu Việt Nam

Thị xã Phú Mỹ nằm ở vị trí đầu mối giao thông, giao thương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các vùng kinh tế phía Nam và quốc tế. Phú Mỹ được định hướng phát triển đến 2/4 mũi nhọn kinh tế quan trọng của toàn tỉnh là công nghiệp và cảng biển, hướng đến trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam trong vòng 5 năm tới.

Phú Mỹ là cửa ngõ ra biển Đông, cách TP.HCM chưa đến 50km qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và quốc lộ 51. Phú Mỹ cũng là vị trí đầu mối của các tuyến đường cao tốc trọng yếu đã và đang hoàn thành như: Bến Lức - Long Thành kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và các tỉnh miền Tây; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; sân bay quốc tế Long Thành; sân bay Hồ Tràm…

Đặc biệt, cụm cảng Thị Vải - Cái Mép thuộc thị xã Phú Mỹ cũng là cảng biển nước sâu có quy mô lớn hàng đầu ở miền Nam - đến 26,5ha; có thể đón các tàu siêu trường siêu trọng lên tới 80.000 DWT, vận chuyển hàng hóa trực tiếp đến các nước Âu - Mỹ mà không cần qua các trạm trung chuyển của nước thứ 3.

Cụm cảng bao gồm 35 bến cảng, nằm trong top 19 cảng biển lớn nhất của thế giới và có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 6 thế giới. Ngoài ra, đây cũng là cảng biển từng đón siêu du thuyền quốc tế với hàng ngàn du khách: Mỹ, Anh, Úc, Canada, Singapore… là Quantum of the Seas và Ovation of the Seas vào năm 2015, 2016.

Các chuyên gia đánh giá, Phú Mỹ có đầy đủ lợi thế để trở thành thành phố biển hàng đầu Việt Nam.

Cơ hội cho các nhà phát triển bất động sản

Theo báo cáo của văn phòng UBND tỉnh, Phú Mỹ hiện đang thu hút một lượng lớn người lao động đổ về đây với hơn 80% là người ngoại tỉnh. Bên cạnh đó, nhờ vị trí địa lý đặc biệt và là nơi tập trung các mũi nhọn kinh tế trọng điểm của tỉnh, Phú Mỹ cũng quy tụ đông đảo các chuyên gia, các doanh nhân trong và ngoài nước đến định cư, làm việc.

Đây là các yếu tố khiến nhu cầu về bất động sản ở khu vực này gia tăng. Theo các chuyên gia, ngoài nhu cầu mua ở, nhà đầu tư còn có thể khai thác các mô hình kinh doanh như: cho thuê, cung cấp các dịch vụ đi kèm, đầu tư sinh lời…

Phú Mỹ trở thành “ngôi sao xanh” của nhiều “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản. Vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi đi kèm với nhu cầu thật về nhà ở, định cư lâu dài của lực lượng lao động tại các cụm khu công nghiệp và cảng biển… tạo nên cơ hội lớn dành cho các nhà đầu tư bất động sản khi lựa chọn Phú Mỹ.

Trong các dòng sản phẩm bất động sản, căn hộ được đánh giá là phân khúc được săn đón ở Phú Mỹ, đáp ứng nhu cầu về một không gian sống chất lượng, an toàn và hiện đại cho các chuyên gia. Hiện Phú Mỹ có ít nguồn cung phân khúc căn hộ trung và cao cấp, nổi bật trong số đó là dự án tổ hợp thương mại căn hộ Tumys Phú Mỹ giàu tiện nghi nội khu, quản lý chuyên nghiệp.

Dự án Tumys Phú Mỹ có tổng diện tích 10.503 m2, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 51 - vùng lõi trung tâm thị xã Phú Mỹ. Dự án được lấy ý tưởng từ phong cách thiết kế châu Âu, kết hợp với hoa văn đương đại đón đầu xu hướng đô thị mới hiện đại, sang trọng. Bên cạnh đó, với loạt tiện ích như: khu thương mại, công viên nội khu, sân thể thao… Tumys Phú Mỹ sẽ là một không gian sống, giải trí lý tưởng cho cư dân tinh hoa tương lai.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Tùng Mỹ - chủ đầu tư dự án nhận định: “Với thực trạng khan hiếm nguồn cung căn hộ trung và cao cấp, dự án Tummys Phú Mỹ chính là một lựa chọn sáng giá. Khi “thành phố cảng” Phú Mỹ hình thành trong tương lai, đây chính là nơi làm việc của nhiều chuyên gia, doanh nhân trên cả nước. Và một không gian sống chất lượng, đầy đủ tiện nghi sẽ là lựa chọn hàng đầu của lực lượng lao động có trình độ cao… Sở hữu lợi thế giao thương, kết nối các tiện ích đô thị hiện hữu và liên kết các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tummys Phú Mỹ là dự án đầy hứa hẹn dành cho các nhà đầu tư bất động sản”.

