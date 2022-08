‘Tâm điểm thịnh vượng’ ở Vinhomes Smart City

“Tâm điểm thịnh vượng" tại thành phố Tây

Vị trí - với giá trị bất biến, luôn là một trong những bảo chứng quan trọng nhất quyết định tiềm năng của bất động sản. Cũng vì lẽ đó, mọi thông tin về một dự án sở hữu vị trí đối diện Công viên trung tâm rộng tới 10,2ha tại Vinhomes Smart City và thừa hưởng các giá trị hàng đầu của khu đô thị được giới bất động sản sành sỏi chờ đợi. Vị trí đặc biệt trên được dành riêng cho hai dự án hạng sang là Masteri West Heights và The Tonkin.

Lợi thế kế cận công viên lớn nhất Vinhomes Smart City không chỉ giúp các cư dân dễ dàng tận hưởng loạt tiện ích sáng giá như hồ điều hoà 4,8ha, hệ thống công viên đa chủ đề, tổ hợp sân thể thao và sân chơi liên liên hoàn… mà còn đem đến chất lượng không khí trong lành, tươi mới quanh năm cho các chủ nhân tương lai.

“Tâm điểm giàu sang” Masteri West Heights - The Tonkin nằm kế cận Công viên trung tâm Vinhomes Smart City. Ảnh phối cảnh dự án

Về giao thông, tọa độ kim cương này nằm tại điểm giao thoa của nhiều tuyến giao thông trọng điểm từ đường bộ đến metro, mang lại giá trị lớn trong việc đi lại. Từ đây cư dân chỉ mất 1 phút di chuyển qua cây cầu vượt số 5 để đến với các tuyến đường huyết mạch ngoại khu như Lê Trọng Tấn, Đại lộ Thăng Long; trong bán kính 10 phút di chuyển là Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trụ sở Bộ Ngoại Giao, khu đô thị Vinhomes Green Bay, Vinhomes Gardenia…

Cạnh Masteri West Heights và The Tonkin là tuyến Metro 7 (Mê Linh - Hà Đông), tuyến Metro 6 (Nội Bài - Ngọc Hồi), cách đó vài bước chân là tuyến Metro 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) mở ra cánh cửa kết nối trực tiếp theo nhiều hướng, tới mọi cơ quan kinh tế, xã hội quan trọng của Thủ đô. Ngoài ra, dự án Masteri West Heights và The Tonkin còn được ưu ái đặt cạnh 2 nhà để xe hiện đại, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho những cư dân bận rộn.

Theo báo cáo của Knight Frank bất động sản hướng thủy trên toàn cầu hiện có giá cao hơn trung bình khoảng 40% so với sản phẩm cùng quy mô, tiện ích, chất lượng xây dựng. Nghiên cứu của CBRE lại cho thấy, các dự án nhà ở tọa lạc gần hệ thống metro thường có mức giá thuê và giá bán cao hơn mặt bằng chung từ 6 - 25%. Như vậy, việc sở hữu đồng thời vị trí gần hồ, cận lộ tạo ra lợi thế “kép” cho cụm dự án mới của Vinhomes Smart City và hứa hẹn mở ra những kỷ lục mới cho thị trường BĐS Thủ đô.

Đa dạng trải nghiệm giữa tiện ích nhiều lớp

Vượt trên giá trị của một nơi an cư, chủ nhân tại dự án Masteri West Heights và The Tonkin sẽ được tận hưởng không gian của những BĐS phiên bản giới hạn, dẫn dắt xu hướng mới. Sự đẳng cấp của các dịch vụ, tiêu chuẩn bàn giao vượt trội hay sự cầu kỳ của kiến trúc - những yếu tố hiếm khi xuất hiện cùng lúc trong một dự án căn hộ nay hội tụ tại tọa độ vàng của Vinhomes Smart City.

Một trong những không gian nổi bật mang đủ những yếu tố ấy là TK2 - Maison Détox, tòa căn hộ cao cấp sắp ra mắt thuộc phân khu The Tonkin. Bao quanh TK2 - Maison Détox là cảnh quan của môt khu nghỉ dưỡng phong cách Indochine tầm cỡ với vẻ đẹp đặc trưng ngay từ tháp đồng hồ Goddess, bể tiểu cảnh và thác nước The Mekong, giàn cảnh quan The Muse kiêu hãnh, vườn nhiệt đới Palm Garden, đường dạo bộ Bamboo Path… Điểm nhấn của nội khu là hồ bơi nhiệt đới Indochine Resort quy mô gần 1.000m2 được thiết kế như một ốc đảo nghỉ dưỡng 6 sao phong cách quý tộc Á Đông.

Cảnh quan tại phân khu The Tonkin không thua kém các khu nghỉ dưỡng phong cách Indochine tầm cỡ. Ảnh phối cảnh dự án

Các liệu pháp thư giãn với nước cũng là yếu tố được chú trọng xuyên suốt dự án, với hệ thống từ hồ điều hoà tại công viên Trung tâm cách toà căn hộ chỉ vài bước chân, hồ bơi nhiệt đới 1.000m2 ngay nội khu The Tonkin, bể sục onsen tại chân toà nhà cho đến sen tắm mưa cao cấp được bàn giao trong từng căn hộ.

Các liệu pháp nước được chú trọng xuyên suốt dự án tạo thành chuỗi trải nghiệm giúp chủ nhân thư giãn, gạt đi mọi muộn phiền. Ảnh phối cảnh dự án

Sắp chính thức ra mắt với số lượng hạn chế, toà căn hộ TK2 - Maison Détox là tấm vé hiếm hoi để cư dân sở hữu một hành trình sống Détox “thân - tâm - trí” ngay giữa trái tim của cụm đô thị đắt giá bậc nhất thành phố đa sắc màu Vinhomes Smart City.

Từ ngày 17/7/2022, những chủ nhân tương lai tại tòa căn hộ cao cấp TK2 - Maison Détox khi mua căn hộ sẽ nhận được nhiều ưu đãi, bao gồm: Voucher mua xe ôtô VinFast giá trị lên đến 200 triệu đồng, gói quà tặng Smart Home tiêu chuẩn Premium bàn giao theo mỗi căn hộ. Đặc biệt, khách hàng thanh toán sớm sẽ được hưởng ưu đãi lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn.

Thế Định