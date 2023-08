Cùng với đó, đưa công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Trên cơ sở kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, UBND huyện Tam Dương đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số gắn với các mục tiêu cụ thể; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị 2 cấp huyện, xã được trang bị máy tính mạng LAN, kết nối Internet băng thông rộng cố định để phục vụ công tác chuyên môn; thực hiện kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng đến 26 đơn vị, địa phương, đồng bộ đến cấp xã. 100% lãnh đạo UBND cấp xã trở lên sử dụng thành thạo chữ ký số và các phần mềm công nghệ thông tin dùng chung liên thông 2 cấp huyện, xã; 100% văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã được ký số thay thế văn bản giấy (trừ văn bản bí mật Nhà nước và văn bản khó số hóa).

Đồng thời, 100% cán bộ công chức, viên chức thuộc các cơ quan UBND huyện, UBND 13 xã, thị trấn đã được trang bị hòm thư điện tử công vụ; trong đó, 100% cán bộ công chức, viên chức cấp huyện, 80% cán bộ công chức, viên chức cấp xã sử dụng hòm thư công vụ trong xử lý công việc, góp phần đáp ứng tốt nhất nhu cầu người dân, doanh nghiệp.

Từng bước xây dựng chính quyền số, Tam Dương đã phối hợp triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh; duy trì hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp huyện, xã; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Cổng Thông tin điện tử; thư điện tử; hệ thống thông tin báo cáo. Việc sử dụng hiệu quả hệ thống Quản lý văn bản điều hành trong các cơ quan hành chính Nhà nước từ huyện đến xã đã tạo thành hệ thống liên thông trong việc gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử trên địa bàn huyện. 6 tháng đầu năm, tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử ký số của UBND huyện đạt 100%; của UBND cấp xã đạt 99,86%. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 182 cơ quan, đơn vị và cá nhân đã được cấp chứng thư số; dịch vụ công trực tuyến toàn phần và một phần, toàn huyện đạt 93,38%. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến gồm 1 điểm tập trung tại UBND huyện, 13 điểm tại UBND các xã, thị trấn đã được vận hành hiệu quả, phục vụ các cuộc họp từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã, góp phần tiết kiệm thời gian, ngân sách, bảo đảm nhiều thành phần cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể tham gia hội nghị. Toàn huyện có 13/13 xã, thị trấn hiện đang duy, vận hành hiệu quả phần mềm một cửa điện tử liên thông, đạt 100%.

Về phát triển kinh tế số, huyện khuyến khích người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện đã được đưa lên sàn thương mại điện tử, quảng bá trên không gian mạng; nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đến nay, 100% doanh nghiệp trên địa bàn huyện sử dụng nền tảng hóa đơn điện tử; 100% các siêu thị, trung tâm thương mại có thiết bị thanh toán - POS không dùng tiền mặt. Toàn huyện có khoảng 40% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại tổ chức tín dụng; 60% cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mà sử dụng qua các kênh thanh toán điện tử.

Hạ tầng băng rộng cáp quang, kết nối Internet đã được phủ đến 130/130 thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện. Tỷ lệ cao về thuê bao Internet băng rộng cố định và thuê bao Internet băng rộng di động đã thúc đẩy xã hội số huyện Tam Dương phát triển, hiện 85,5% dân số của huyện được lập và quản lý hồ sơ sức khỏe trên phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân. Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cơ sở giáo dục đã triển khai hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để hỗ trợ người dân.

Đặc biệt, với cách tiếp cận mới nhằm tăng cường số lượng, chất lượng nguồn nhân lực chuyển đổi số hướng tới cấp cơ sở, thôn, tổ dân phố sử dụng tốt các ứng dụng, tiện ích và hướng dẫn giúp đỡ người xung quanh tham gia thúc đẩy xã hội số phát triển, đến hết tháng 5/2023, đã có 750 người tại cấp xã, thôn, tổ dân phố, doanh nghiệp đăng ký tham gia các khóa học về chuyển đổi số trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà Onetouch do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, tổ chức.

Công tác quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn an ninh thông tin được huyện quan tâm đặc biệt; việc cập nhật các kiến thức về bảo đảm an toàn an ninh thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin đã được đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện thường xuyên; các cơ quan, đơn vị đã ban hành quy định, quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với hệ thống thông tin tại cơ quan, đơn vị.

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, hướng đến phát triển chính quyền số, kinh tế số theo lộ trình đề ra, huyện Tam Dương tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp; trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khai thác các dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân ứng dụng chuyển đổi số trong mọi mặt của cuộc sống; nâng cao trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện đối với các đơn vị được phân công phụ trách, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác này. Đồng thời, tiếp tục đầu tư trang bị phục vụ công tác chuyển đổi số; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả chuyển đổi số vào thành tích thi đua của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Theo Hồng Yến (Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc)