Trên thị trường xe cũ hiện nay, trong tầm giá dưới 500 triệu đồng, hai mẫu xe Mazda3 phiên bản 1.5 AT và KIA Cerato phiên bản 1.6 Luxury đều là những lựa chọn hấp dẫn. Cả hai mẫu xe có kích thước không quá lớn, phù hợp để đi lại trong phố hoặc du lịch.

KIA Cerato và Mazda3 đời 2019

Xét về phân khúc, đây đều là hai mẫu sedan hạng C và dù đã thuộc thế hệ cũ nhưng vẫn có ngoại hình trau chuốt, không quá lỗi thời ở thời điểm hiện tại.

Trong bài viết dưới đây, VietNamNet sẽ so sánh hai mẫu xe này để độc giả có những góc nhìn khách quan nhất:

Giá bán: Không quá chênh lệch nhau

Thời điểm năm 2019, mẫu Mazda3 phiên bản 1.5 AT có mức giá niêm yết 659 triệu đồng, chi phí lăn bánh rơi vào khoảng 750 triệu đồng. Trong khi đó, KIA Cerato 1.6 Luxury có giá niêm yết 635 triệu đồng, người dùng hoàn tất chi phí lăn bánh mất khoảng 730 triệu đồng.

Sau 5 năm sử dụng, giá Mazda3 1.5 AT đời 2019 trên thị trường xe cũ chỉ còn khoảng 480 triệu đồng, khấu hao khoảng 270 triệu so với thời điểm lăn bánh ban đầu. Giá xe Cerato 1.6 Luxury đời 2019 hiện chỉ còn khoảng 470 triệu đồng, rớt giá 260 triệu so với thời điểm lăn bánh năm 2019.

Như vậy, sau 5 năm sử dụng, giá hai mẫu xe này trên thị trường xe cũ gần như tương đương với nhau, không có quá nhiều chênh lệch.

Kích thước ngang ngửa, KIA Cerato có mâm đẹp hơn Mazda3

Xét về kích thước tổng thể, KIA Cerato chỉ dài hơn Mazda3 60mm và rộng hơn 5mm. Trong khi đó, chiều dài cơ sở của cả hai mẫu xe này đều bằng nhau.

Ngoại hình Mazda3 và KIA Cerato, sản xuất 2019

Về thông số mâm và lốp, Mazda3 1.5 AT chỉ được trang bị mâm 16 inch, đa chấu sơn bạc nên không đẹp bằng mâm 5 chấu kép thể thao, kích cỡ 17 inch trên KIA Cerato 1.6 Luxury. Bù lại, mâm nhỏ trên Mazda3 sẽ êm và đỡ ồn hơn so với KIA Cerato.

Bảng so sánh thông số kích cỡ. Ảnh: Chí Tâm

Thiết kế, trang bị ngoại thất: KIA Cerato 1.6 Luxury tiện nghi vượt trội Mazda3 1.5 AT

Mazda3 sản xuất năm 2019 thuộc thế hệ cũ với thiết kế bầu bĩnh, mềm mại hơn so với chiếc Mazda3 thế hệ mới được THACO ra mắt vào năm 2020. Dù vậy, lối thiết kế KODO trên Mazda3 2019 hiện nay vẫn còn đẹp và trau chuốt, không quá lỗi thời ở thời điểm hiện tại.

Thiết kế không gian nội thất Mazda3 (phải), KIA Cerato (trái).

Trong khi đó, KIA Cerato là phiên bản cũ, có một số thay đổi nhỏ so với phiên bản nâng cấp mới nhất, đổi tên thành KIA K3 được ra mắt vào năm 2021. Về tổng thể, KIA Cerato vẫn giữ nguyên thiết kế bo tròn và hài hoà, ít đường nét cắt xẻ, góc cạnh nên vẫn còn khá đẹp ở hiện tại.

Xét về trang bị ngoại thất, KIA Cerato 1.6 Luxury vượt trội hơn hẳn so với Mazda3 1.5 AT khi cụm đèn trước được trang bị bóng LED và đèn hậu LED. Mẫu xe đến từ Nhật Bản chỉ được trang bị bóng halogen thông thường nhưng vẫn có đèn pha bật tắt tự động.

Bảng so sánh trang bị ngoại thất. Ảnh: Chí Tâm

Thiết kế và tiện nghi nội thất: Mazda3 1.5 AT lịch lãm, tao nhã

Về tổng thể không gian nội thất, Mazda3 theo phong cách thiết kế lịch lãm, tao nhã và cân đối. Đối thủ KIA Cerato theo phong cách thiết kế hiện đại, trẻ trung nhưng lại sử dụng phanh tay cơ lỗi thời.

Thiết kế không gian nội thất Mazda3 (phải), KIA Cerato (trái).

Ưu điểm của KIA Cerato so với Mazda3 nằm ở không gian nội thất rộng rãi với hàng ghế thứ 2 thông thoáng, không bị tù túng. Ngoài ra, mẫu xe Hàn Quốc còn có thêm cửa gió điều hoà phía sau và Mazda3 không có trang bị này.

Hàng ghế sau Mazda3 (phải), KIA Cerato (trái).

Bảng so sánh trang bị nội thất. Ảnh: Chí Tâm

Khả năng vận hành

Về thông số vận hành, KIA Cerato 1.6 Luxury mạnh hơn 18 mã lực và 13 Nm so với Mazda3 1.5 AT. Ngoài ra, mẫu xe Hàn Quốc còn được trang bị 3 chế độ lái nhưng sự khác nhau giữa các chế độ này là không nhiều. Mazda3 1.5 AT chỉ trang bị một chế độ lái Sport.

Dù không nổi trội về công suất động cơ nhưng Mazda3 được trang bị hệ thống treo liên kết đa điểm phía sau, giúp khung xe cân bằng và ổn định hơn khi đi qua gờ giảm tốc và những tình huống vào cua, người ngồi sau đỡ bị say xe hơn.

Bảng so sánh khả năng vận hành. Ảnh: Chí Tâm

Công nghệ an toàn

Về các trang bị an toàn, cả hai mẫu xe này gần như ngang ngửa nhau, không có quá nhiều khác biệt. Duy nhất, Mazda3 1.5 AT được trang bị 4 túi khí, an toàn cho người ngồi trong xe hơn khi xảy ra va chạm so với 2 túi khí trên Cerato 1.6 Luxury.

Bảng so sánh trang bị an toàn. Ảnh: Chí Tâm

Kết luận

Nhìn chung, cả Mazda3 1.5 AT và KIA Cerato 1.6 Luxury đều là hai mẫu xe đáng lựa chọn trong phân khúc sedan hạng C đã qua sử dụng, tầm giá dưới 500 triệu đồng.

Mazda3 sẽ có cảm giác lái và khả năng vận hành tốt hơn so với KIA Cerato. Tuy vậy, mẫu xe này đã thuộc thế hệ cũ và không gian hàng ghế thứ 3 chật hơn đáng kể so với Cerato.

Ở góc độ khác, KIA Cerato có ưu điểm về động cơ mạnh hơn Mazda3 nhưng cảm giác lái lỏng lẻo, bồng bềnh khi đi với tốc độ cao. Ngoài ra, không gian nội thất bên trong rộng rãi cũng sẽ là ưu điểm đáng để cân nhắc so với Mazda3.

