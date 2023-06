Ngày 20/6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đến thời điểm này đã tạm giữ 74 đối tượng tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, khiến 4 chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã hi sinh; 3 người dân tử vong. 2 chiến sĩ công an bị thương nặng.

Theo ông Quy, hiện lực lượng Công an vẫn tiếp tục triển khai truy bắt các đối tượng còn lại có liên quan đến vụ việc.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy

Như VietNamNet đã thông tin, vào sáng sớm ngày 11/6, tại địa bàn huyện Cư Kuin đã xảy ra vụ một nhóm người tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur. Nhóm đối tượng này đã bắn chết Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 cán bộ Công an, 3 người dân, ngoài ra còn làm bị thương 2 chiến sĩ công an.

Ngay sau đó Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai truy bắt nhóm đối tượng nêu trên. Đến chiều ngày 17/6, đã có 62 đối tượng bị công an ra quyết định tạm giữ hình sự.

Đáng chú ý, quá trình truy bắt, khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, 4 súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 192 viên đạn các loại, 30 con dao, 9 ná cao su.

Công an cũng thu 21 điện thoại di động, nhiều thẻ nhớ các loại và nhiều tài liệu chứng minh rõ ràng đây là một nhóm tội phạm có tổ chức, được bàn bạc, phân công và ra tay rất tàn độc.

Lực lượng chức năng xác định nghi can Y Thô Ayun (tức Ama Kzruh, 35 tuổi, trú huyện Krông Búk) là một trong những kẻ chủ mưu cầm đầu vụ tấn công này.