Rạng sáng 11/6, nhóm người do Y Thô Ayun (tức Ama Kzruh, 35 tuổi, ở huyện Krông Buk, Đắk Lắk) cùng một số kẻ cầm đầu, đã tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Vụ việc khiến 4 cán bộ công an xã hy sinh, 3 cán bộ xã và 2 người dân tử vong.

Ngay trong đêm, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm người gây ra sự việc. Cảnh sát cơ động (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) là một trong những lực lượng chủ chốt.

Trong ảnh, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, triển khai phương án, phân công lực lượng truy bắt nhóm tội phạm.

Sau khi nhận lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngày đêm truy bắt những kẻ gây án đang bỏ trốn trong các rẫy cà phê.

Quá trình truy xét, vây bắt nhóm tội phạm, lực lượng chức năng được trang bị đầy đủ áo chống đạn, công cụ hỗ trợ, vũ khí. Nhóm nghi phạm được đánh giá là manh động, dã man, có vũ khí nóng.

Biết được những khó khăn và nguy hiểm của lực lượng làm nhiệm vụ, người dân các xã Ea Ning, Ea Ktur (huyện Cư Kuin) cùng nhau nấu hàng trăm suất ăn mỗi ngày gửi tặng cán bộ, chiến sĩ.

"Khi thấy lực lượng cảnh sát cơ động ngày đêm truy bắt tội phạm vất vả, tôi và bà con đã cùng nhau nấu ăn để tiếp sức các anh. Kinh phí nấu ăn là tự bà con quyên góp và có cả nhà chùa nghe tin cũng xin ủng hộ", bà Nguyễn Thị Lê (70 tuổi, thôn 12 xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) chia sẻ.

Ngoài bữa ăn chính, một số hộ dân còn tự nấu ăn sáng để gửi cán bộ, chiến sĩ. Việc nấu ăn được tổ chức ngay trong nhà bà Lê. Cơm và thức ăn được bà con đóng hộp cẩn thận, trao tận tay cán bộ làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Kim May, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, cho biết, không chỉ xã Ea Ktur, nhiều hộ dân ở các xã Ea Tiêu, Ea Ning cũng có nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ các lực lượng.

Ông Y Dem Eaban (Trưởng buôn Kniêt, xã Ea Ktur) cho biết, trước tình hình an ninh diễn biến phức tạp tại 2 xã, lực lượng cảnh sát cơ động đã nhanh chóng có mặt đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân. "Bà con nơi đây rất cảm kích nên tự nguyện hỗ trợ gạo, thức ăn, các đồ nhu yếu phẩm và tham gia nấu ăn cho các chiến sĩ, để đảm bảo sức khỏe cho họ", ông Eaban nói.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu (người ngồi bên trái) trực tiếp chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án truy bắt nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Đến ngày 17/6, Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ 62 người, trong đó có nhiều nghi phạm được gia đình đưa đi đầu thú. Ngoài việc xác định được kẻ cầm đầu, công an đã thu giữ nhiều vũ khí quân dụng, súng tự chế, dao, vật liệu nổ…

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, các hành động ủng hộ, giúp đỡ lực lượng chức năng những ngày qua của người dân thể hiện sự tin yêu của họ dành cho Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là lực lượng công an nhân dân. Việc này thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái; đồng thời cũng cho thấy tính hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thế trận lòng dân vững chắc tại địa bàn.

