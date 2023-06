Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương chiều tối nay (7/6) cho hay, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Tuấn Anh (SN 1993, ngụ phường Bình Hòa, TP Thuận An, là nhân viên ngân hàng) để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Ô tô biến dạng sau tai nạn - Ảnh: T.H

Tuấn Anh là tài xế điều khiển ô tô hạng sang tông vào hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ tại ngã 3 Cửu Long (phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) vào chiều 6/6.

Cơ quan CSĐT xác định tài xế điều khiển ô tô đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện đi liền phía trước gây ra hậu quả nghiêm trọng làm 4 người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng. Trong số các nạn nhân bị thương, một cô gái 17 tuổi đang đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng chết não.

Theo báo cáo của Công an TP Thuận An, vào lúc 16h07 ngày 6/6, Vũ Tuấn Anh điều khiển xe ô tô 5 chỗ biển số tỉnh Bình Dương lưu thông trên đường ĐT743C hướng từ quốc lộ 13 (TP Thuân An) về ngã tư 550 (TP Dĩ An).

Khi tới ngã ba Cửu Long (phường Bình Hòa, TP Thuận An) thì tông vào 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ cùng chiều phía trước, hất văng 2 người lên capo rồi lao về phía trước.

Tiếp đó, xe này tông tiếp vào ô tô tải đang đỗ bên lề đường bên phải, hất văng thêm 2 xe máy khác đang chạy trên đường. Sau tai nạn, chiếc xe này bị biến dạng hoàn toàn, nằm xoay ngang đường.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế Tuấn Anh có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,748mg/L, âm tính với chất ma túy.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an TP Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xem xét khởi tố theo quy định nếu có vi phạm.

Ở diễn biến liên quan, sau khi con gái là P.T.T.M (17 tuổi, ngụ An Phú, Thuận An, Bình Dương, người bị chết não sau khi ô tô tông) phải nhập viện cấp cứu, ông P.H.V (cha ruột M.) cho biết, cả vợ và con gái ông đều là nạn nhân trong vụ tai nạn.

Theo ông V., chiều 6/6 vợ ông chở con gái đi mua trái cây, khi đang trên đường về nhà, dừng đèn đỏ ở ngã ba Cửu Long thì bị ô tô từ phía sau lao tới tông trúng.

Ông V. cho biết thêm, các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho gia đình hay cháu bị phù não, chết não, hôn mê sâu, giãn đồng tử, tiên lượng sống chỉ 5%.

Hình ảnh cháu M. trên giường cấp cứu được người thân chia sẻ gây xúc động - Ảnh: P.H.V

Trên trang Facebook cá nhân, ông V. cũng đăng dòng tâm trạng kèm tấm hình con gái đang nằm trên giường cấp cứu khiến nhiều người xúc động.