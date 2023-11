XEM CLIP:

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) cho biết vừa tạm giữ hình sự Phạm Quang Hạ (27 tuổi, ngụ xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 22h30 ngày 20/11, tại ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Tố (thuộc phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá), Đội Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá phối hợp với Công an phường Vĩnh Lạc bắt quả tang Phạm Quang Hạ đang tàng trữ trái phép nhiều loại chất nghi là ma túy tổng hợp.

Phạm Quang Hạ cùng tang vật vụ án. Ảnh: Văn Vũ

Tại hiện trường, công an đã thu giữ tại 51 viên nén (nghi thuốc lắc) cùng 151 bịch nylon (nghi là ma túy tổng hợp) được cất giấu tại bàn trang điểm và dưới ghế sa lông.

Bước đầu Hạ thừa nhận, ma túy bị công an bắt giữ là ma túy tổng hợp, đối tượng mua ở TP.HCM với số tiền trên 200 triệu đồng. Khi Hạ vừa mang về nhà cất giấu thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, ngày 7/8, Hạ đã bị Công an TP Rạch Giá bắt giữ về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy". Sau đó, Hạ bị TAND TP Rạch Giá kết án 5 năm tù giam về tội danh trên. Đang tại ngoại, chờ chấp hành án thì đối tượng tiếp tục tái phạm tội.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ.