Tối 22/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TPHCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Giàu (33 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra, làm rõ về cái chết của bé H.T.A. (5 tuổi, con ruột của Giàu).

Như đã thông tin, mới đây mạng xã hội lan truyền bài viết của tài khoản Facebook tên H.T.H. (cha của bé H.T.A.) tố vợ cũ bạo hành gây ra cái chết của con gái mình. Cộng đồng mạng bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Trước đó nhiều ngày, Công an quận 4 đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM để điều tra vụ việc này.

Hình ảnh bé gái 5 tuổi được đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Đến nay, công an bước đầu làm rõ các tình tiết liên quan và xác định thương tích trên cơ thể bé H.T.A. là do sự bạo hành của người mẹ, tức Trần Thị Kim Giàu gây ra.

Theo hồ sơ, 5h sáng 13/10, Giàu đến Công an phường 9, quận 4 trình báo vụ việc con gái của mình, là cháu H.T.A. đã tử vong trước đó vài tiếng khi đang trên đường đưa đi cấp cứu.

Giàu trình bày, lúc 2h, khi đi xuống nhà thì phát hiện cháu A. nằm im lìm tại bậc chờ cầu thang. Bà Giàu gọi con nhưng không thấy trả lời. Kiểm tra thì phát hiện người con lạnh toát nên bà Giàu bế xuống khu vực tầng trệt để lay gọi, xoa dầu và nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu. Nhưng dọc đường đi, bé A. đã không qua khỏi và y bác sĩ bệnh viện quận 4 xác định, bé H.T.A. tử vong trước khi vào viện.

Khi tiếp nhận tin báo, Công an quận 4 lấy lời khai của những người liên quan, các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Công an xác định trên cơ thể của bé A. có nhiều thương tích ở các mặt, trán, lưng, tay, chân…

Đến nay, công an đủ cơ sở cho rằng, trong sinh hoạt hàng ngày, bà Giàu thường xuyên có hành vi bạo hành đối với bé H.T.A. Cụ thể, bà Giàu thường chửi bới, dùng các vật dụng trong nhà để đánh vào các phần cơ thể của cháu A., thậm chí đổ nước nóng vào chân của bé.

Công an cho rằng, hành vi bạo hành của bà Giàu đối với con là một trong những nguyên nhân chính gây ra cái chết của bé. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 ra quyết định tạm giữ hình sự người mẹ này để tiếp tục mở rộng điều tra.