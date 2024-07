Nghệ sĩ guitar Minh Mon (tên thật là Hà Tuấn Minh) qua đời lúc 3h15' ngày 7/7, hưởng dương 34 tuổi.

Bài đăng cuối cùng trên tài khoản Facebook cá nhân hôm 24/6, Minh Mon chia sẻ bản thu âm ca khúc And I love her kinh điển của nhóm The Beatles.

Anh viết: "Bản thu âm đầu tiên của tôi cách đây 18 năm (2006) - khi tôi 16 tuổi, học lớp 10 Anh 2 trường Amsterdam. Bài hát được thu bằng một cái máy nghe nhạc MP3 giá chắc chỉ loanh quanh 100-200 nghìn đồng. Thời đó cái gì cũng thiếu thốn, từ nhạc cụ cho đến các thiết bị thu âm nhưng lúc nào tôi cũng thấy vui".

"And I love her" - Minh Mon hát cover

Việc Minh Mon đột ngột qua đời khiến nhiều người thân quen buồn, sốc. Chia sẻ với VietNamNet, producer Nhật Minh cho biết Minh Mon thuộc thế hệ tiên phong của trào lưu acoustic guitar cover tại Việt Nam.

"Trào lưu xuất phát từ miền Bắc mà tôi, Minh Mon, Tùng Tíc... gần như là thế hệ đầu tiên. Chúng tôi - những người yêu guitar - đã kết nối nhau, sinh hoạt văn nghệ và chia sẻ về đam mê, từ đó tạo nên làn sóng acoustic guitar cover, rộng hơn là sáng tạo nội dung âm nhạc trên YouTube", anh cho biết.

Thời sôi nổi, Nhật Minh thường được Minh Mon bày những "tuyệt chiêu" trong ngón đàn guitar còn anh đáp lại bằng kiến thức phòng thu để có bản thu với chất lượng âm thanh tốt nhất.

Theo trưởng nhóm F Band, sau này trào lưu cover trở nên phổ biến, việc sáng tạo nội dung số cũng phát triển đến đỉnh điểm rồi bão hòa, anh, Minh Mon và những tên tuổi thế hệ đầu rút dần, rẽ hướng khác nhau.

Minh Mon vẫn chơi nhạc, dạy guitar, chỉ hoạt động trên nền tảng số chừng mực. Do ít ra Hà Nội, Nhật Minh không có nhiều dịp gặp gỡ Minh Mon, chỉ thỉnh thoảng tương tác trên mạng xã hội.

"Những sản phẩm Minh Mon làm ngày ấy từng đạt chất lượng ngang với cộng đồng guitar quốc tế. Cho đến tận hôm nay, những video ấy vẫn rất tốt và chỉn chu", Nhật Minh nói.

Nhật Minh tin Minh Mon đã truyền cảm hứng đến rất nhiều thế hệ người yêu bộ môn guitar. Ngoài đời, nghệ sĩ trẻ cũng được yêu mến bởi tính cách hiền lành, dễ mến.

Theo anh, dù thế nào, Minh Mon vẫn được nhớ đến như người "có công mở đầu hoạt động sáng tạo nội dung số về âm nhạc nói chung, acoustic guitar cover nói riêng".

Nghệ sĩ guitar Minh Mon. Ảnh: FBNV

Trên mạng xã hội, nhiều người quen chia sẻ cảm xúc dành cho Minh Mon.

Guitarist Hoàng Anh - cựu thành viên nhóm rock Sóng Ngầm - viết: "Từ hôm qua đến giờ cảm xúc cứ lẫn lộn khi biết tin thằng em không còn nữa. Anh em có duyên chơi nhạc với nhau từ 15 năm trước, về sau cũng hay trò chuyện âm nhạc. Nó hay hỏi nhưng thực tế mình rất thần tượng vì nó quá giỏi, không chỉ trong âm nhạc mà cả về học vấn. Đặc biệt tính cách hiền như bột, ai cũng quý. Ôi, buồn quá thương mày quá Minh Mon ạ. Thôi ở đâu thì cũng hãy cứ vui vẻ làm tiếp cái “nghề anh em mình” nhé em".

Trang Đại Lý Rock chia sẻ: "Anh Minh Mon có lẽ là một "người thầy" với nhiều thế hệ anh chị em tự học chơi đàn online. Thời mà việc học đàn trên YouTube còn rất hạn chế, những video cover của anh Minh như "của hiếm" của bọn tôi thời bấy giờ. Biết bao tiếng đồng hồ ngồi căng tai ra nghe và bắt chước lại từng nốt nhạc, cử chỉ và tiếng đàn của anh.

Anh Minh cũng giống chúng tôi, từng một thời say đắm với rock, cũng Bức Tường, cũng Green Day, cũng The Beatles... Hai năm trước, vào tháng 7, rock fan mất đi anh Xuân Thi. Tháng 7 năm nay, chúng tôi mất đi một rock fan - guitarist Minh Mon. Cuộc sống này quá đỗi lạ kỳ. Chúng tôi không bao giờ biết được anh phải trải qua điều gì nhưng mong ở thế giới bên kia anh sẽ có được sự thanh thản".