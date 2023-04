Tâm sự mẹ bỉm sữa tập 173:

Đưa chồng vào thế khó

Chủ quán trà sữa Nguyễn Thị Thảo My (26 tuổi, TP.HCM) kết hôn năm 18 tuổi, hiện có 3 cậu con trai kháu khỉnh.

Làm vợ làm mẹ khi tuổi đời còn quá trẻ, Thảo My gặp nhiều khó khăn, dẫn đến xung đột trong quan hệ vợ chồng, mẹ chồng nàng dâu.

Chủ quán trà sữa Thảo My tâm sự về 3 lần làm mẹ bỉm sữa.

Lần đầu làm mẹ, Thảo My vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Điều này khiến cô gái trẻ căng thẳng. Ngoài ra, cô nàng còn bị u nang cùng lúc mang thai.

Đến tháng thứ năm của thai kỳ, Thảo My phải bước vào cuộc phẫu thuật lấy khối u to bằng trái cam.

“Trước khi phẫu thuật, tôi hỏi bác sĩ liệu thai nhi có bị ảnh hưởng thì họ trả lời khả năng sảy thai có thể xảy ra. Thế nên, ngay khi tỉnh lại sau ca mổ, tôi hỏi ngay bác sĩ: “Con em còn sống không?”. Bác sĩ nói còn, tôi mừng mà bật khóc”, Thảo My kể trong chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa.

Thời gian đầu kết hôn, vợ chồng Thảo My thường xuyên cãi nhau, một tuần mâu thuẫn không thiếu ngày nào. Lý do xung đột xuất phát từ hiểu lầm của My đối với mẹ chồng.

Trước cưới, Thảo My rất quý và thương mẹ chồng như mẹ ruột. Mẹ chồng cũng chăm sóc con dâu rất chu đáo. Bà thường nấu món ngon đem đến cho My ăn.

Thế nhưng, kể từ khi nghe mẹ chồng nói sợ con trai khổ do cưới vợ trẻ, Thảo My để bụng, nghĩ bà không cho chồng cưới mình. Hiểu lầm khiến cô dâu trẻ tuổi tìm cách chống đối mẹ chồng. Những gì mẹ chồng kêu làm thì My làm hoàn toàn ngược lại.

Thảo My nhớ: “Lúc tôi sinh con lần đầu, mẹ chồng kêu tôi mặc quần dài cho bé để giữ ấm. Thế là, tôi mặc quần ngắn cho con. Tôi không muốn làm theo ý mẹ chồng”.

Sau 3 lần sinh con, Thảo My cảm thấy hối hận khi từng bắt chồng chọn mẹ hay chọn vợ.

Hành động của My khiến chồng cô vô cùng khó xử. Anh nhiều lần khuyên vợ nhưng mỗi lần như vậy, vợ chồng lại cãi nhau. Thậm chí, trong một lần vợ chồng to tiếng, Thảo My bắt chồng phải chọn mẹ hay chọn vợ.

Chồng của My không ngần ngại nói: “Chắc chắn, anh chọn mẹ anh”. Lúc đó, My khóc và trách chồng không thương mình. Đến bây giờ, khi đã làm mẹ của 3 cậu con trai, cô nàng cảm thấy thật xấu hổ.

My không hiểu tại sao ngày trước lại đưa chồng vào thế khó xử như thế. Cô nghĩ nếu sau này vợ của 3 cậu con trai cũng bắt con phải lựa chọn giữa mẹ và vợ thì chắc My cũng sẽ rất buồn.

Mang thai thích ngửi mùi rác

Ngoài những mâu thuẫn gia đình, Thảo My trải qua 3 lần sinh con nhiều trắc trở. Lần đi sinh đầu, Thảo My phải chờ đến tuần 40 của thai kỳ mới chuyển dạ.

Dù My cố gắng sinh thường nhưng bác sĩ phát hiện bất thường nên phải mổ gấp. Em bé sinh già tháng, có gương mặt không được xinh xắn. Điều này khiến mẹ bỉm rất buồn.

Lần mang thai thứ hai, Thảo My phát hiện mình có em bé khi đang đi du lịch tại Đà Nẵng. Ngay từ lúc thử thai, vợ chồng My phát sinh mâu thuẫn, giận dỗi nhau mà nguyên nhân lại không phải do chuyện có thêm em bé.

Vợ chồng cãi nhau đến đỉnh điểm, Thảo My tức giận rời khỏi khách sạn. Cô nàng đi lang thang khắp Đà Nẵng. Để chọc tức chồng, My nhắn tin, nói mình đi phá thai. Sau đó, chồng phải chạy khắp nơi tìm My về.

Đến em bé thứ ba, chủ quán trà sữa mang thai trong mùa dịch Covid-19. Việc mang thai em bé này nằm trong kế hoạch của Thảo My. Lúc đó, cô nàng rất mong có được một bé gái. Thế nên, My bàn với chồng sinh thêm một bé nữa.

Ba lần mang thai, Thảo My đều có sở thích ngửi mùi rác.

“Khi mang thai bé thứ ba, vợ chồng tôi rất hòa thuận, vui vẻ hơn những lần trước. Có lẽ, sự ra đời của các con giúp vợ chồng tôi gắn kết hơn. Dù bé thứ ba vẫn là con trai nhưng chúng tôi rất hạnh phúc”, Thảo My chia sẻ.

Điều đặc biệt và khá buồn cười là trong cả 3 lần mang thai, My đều thích ngửi mùi rác. Cô nàng sống ở chung cư. Mỗi lần xuống đổ rác, My cứ đứng hít hà một hơi. Cô cảm thấy rất sảng khoái mỗi lần ngửi được mùi rác thúi.

Sau 3 lần sinh con, mẹ bỉm sữa Thảo My quyết định dồn sức vào công việc kinh doanh quán trà sữa. Sau hơn 5 năm chỉ biết bỉm sữa, cô nàng có được sự đồng hành, ủng hộ của chồng trong công việc.