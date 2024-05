Hệ thống cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn Phần Lan

Cơ sở trường học các cấp của Tân Thời Đại đều được thiết kế, xây dựng theo chuẩn nguyên tắc giáo dục Phần Lan. Nơi đây tạo nên môi trường học tập thân thiện, an toàn cho học sinh cả về thể chất lẫn tinh thần, mọi góc đều dễ dàng trở thành địa điểm học tập, giúp học sinh thoả sức học theo cách của riêng mình. Tại các lớp mầm non, Góc Quả Núi vừa tạo cho trẻ không gian gần gũi với thiên nhiên, vừa là nơi để trẻ nghỉ ngơi mỗi khi muốn ở một mình và muốn có không gian yên tĩnh.

Hệ thống cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư. Trường trang bị các thiết bị, dụng cụ học tập hiện đại, tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến, trực tiếp vận hành trang thiết bị trường học.

Học sinh được sử dụng thiết bị, công nghệ tiên tiến

Môi trường học tập Tân Thời Đại cũng được thiết kế, thẩm định bởi các chuyên gia theo tiêu chuẩn Phần Lan. Trường học Tân Thời Đại được tập đoàn Markku Kauriala (tập đoàn hàng đầu về tư vấn, thiết kế và cung cấp thiết bị cho nhiều công trình quan trọng tại Phần Lan và trên thế giới) thiết kế và thẩm định về hệ thống phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho học sinh và thầy cô giáo.

Chương trình tích hợp tiên tiến

Chương trình học tập đổi mới và khác biệt là điểm độc đáo tại Tân Thời Đại. Việc áp dụng phương pháp giáo dục Phần Lan trên toàn hệ thống tạo nên cách tiếp cận mới mẻ, hiện đại, phù hợp với xu hướng giáo dục ngày này. Phương pháp này cũng giúp phát huy vai trò của nhà trường và gia đình trong việc đồng hành quá trình học tập lâu dài của học sinh.

Ứng dụng tích hợp liên môn - phương pháp tinh hoa trên thế giới tạo nên trải nghiệm học tập thú vị cho học sinh với các lĩnh vực tích hợp: Ngôn Ngữ, Khoa học công nghệ, Toán, Khoa học xã hội, Giáo dục sức khoẻ và thể chất.... Các em được giảm tải việc học các kiến thức trùng lặp, tăng cường thời gian trải nghiệm và thực hành áp dụng lý thuyết vào đời sống. Học sinh cũng có cơ hội xây dựng và triển khai những dự án học tập, được rèn luyện, phát triển kỹ năng thiết yếu của một công dân toàn cầu.

Chương trình giảng dạy tại Tân Thời Đại do chính các chuyên gia giáo dục Phần Lan xây dựng, phải trải qua quá trình thẩm định gắt gao từ các giáo sư, tiến sĩ trong nước và nước ngoài mới được triển khai trong nhà trường; đem đến những giá trị vượt trội trong việc bổ sung kiến thức, phát triển kĩ năng cho học sinh. Chương trình STEAM - Kide Science giúp người học khám phá sâu kiến thức đời sống, hình thành các kỹ năng khoa học, tư duy theo quy trình làm việc của một nhà khoa học.

Học sinh Tân Thời Đại trong các dự án tích hợp liên môn

Quản lý, vận hành theo triết lý và tinh thần giáo dục Phần Lan

Giáo dục Tân Thời Đại đề cao triết lý tôn trọng sự khác biệt của mỗi học sinh với bộ kế hoạch học tập cá nhân dành riêng cho mỗi em. Đây là điểm đặc trưng của giáo dục Phần Lan. Theo đó, tuỳ nhu cầu, năng lực và mục tiêu cụ thể của mỗi học sinh, mỗi gia đình ở từng bậc học…; các em được xây dựng lộ trình học tập riêng, được học tập trong môi trường có sĩ số ít, đảm bảo việc các thành viên trong nhà trường sát sao, nắm bắt và hỗ trợ kịp thời mọi học sinh ở mọi nơi mọi lúc.

Cũng tại Tân Thời Đại, mỗi giáo viên, nhân viên đều là một “nhà giáo dục”, góp phần tạo nên một hệ thống mà ở đó: trẻ em là ưu tiên số một - thầy cô là “linh hồn” của lớp học - trường học là “linh hồn” của hệ thống. Các giáo viên tại Tân Thời Đại đều được đào tạo bài bản, thực hành phương pháp giáo dục Phần Lan và được đánh giá khắt khe về chuyên môn bởi đội ngũ chuyên gia trong nước và Phần Lan.

Tại Tân Thời Đại, giáo viên là “linh hồn” của lớp học

Tinh thần “Fun Learning - Học tập vui vẻ” là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động. Học sinh an tâm rèn luyện trong môi trường an toàn, vui vẻ, được phát triển các tiềm năng cá nhân với cách học tập phù hợp, hiệu quả, hứng thú. Từ đó, mỗi học sinh đều được truyền cảm hứng với niềm say mê học tập, tạo nên nền tảng và thói quen học tập trọn đời.

Trẻ em và người học là ưu tiên số một tại Tân Thời Đại

Giáo dục Tân Thời Đại là nơi đồng hành cùng cha mẹ, học sinh trên hành trình trở thành những người học vui vẻ, hạnh phúc suốt chặng đường tương lai.

Hệ thống giáo dục Tân Thời Đại tuyển sinh năm học mới 2024 - 2025. Chi tiết liên hệ: Hotline: 089 809 5599 Website: tanthoidai.edu.vn

