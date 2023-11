Thực hiện chương trình phối hợp, cứ 6 tháng một lần, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Thông Thụ (BĐBP Nghệ An) và Ban chỉ huy Công an huyện Sầm Tớ cùng Đại đội Biên phòng 216, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) đều tổ chức giao ban, tuần tra biên giới chung và trao đổi thông tin về tội phạm và tình hình vi phạm pháp luật khác ở khu vực biên giới chung. Trên cơ sở thống nhất nhận định, hai bên đã đánh giá tình hình, đề ra các chủ trương, biện pháp trong tham mưu, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra liên quan đến trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu và hai bên biên giới.

Đặc biệt, Đồn Biên phòng Thông Thụ đã tổ chức kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 216, ngoài chế độ giao ban, tuần tra biên giới chung, hai đơn vị còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, giao lưu văn hóa, thể thao vào những ngày lễ, Tết của hai nước.

Đây là hoạt động thường xuyên của lực lượng bảo vệ biên giới hai bên nhằm duy trì ổn định và trật tự trị an trên khu vực biên giới huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào mà hai nước đã ký kết và văn bản pháp lý mỗi bên. Qua đó, góp phần duy trì biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Nghệ An có đường biên giới dài 468,281km, tiếp giáp với 3 tỉnh của Lào là Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay. Trong những năm qua, lực lượng chức năng hai bên đã thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra song phương, gặp gỡ, giao lưu, trao đổi tình hình, kịp thời thông báo cho nhau những tin tức, tình hình có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, qua đó phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra.

Lực lượng chức năng hai bên biên giới đã làm tốt công tác tuyên truyền và tuần tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ biên giới, mốc quốc giới. Trong năm 2022, hai bên đã tổ chức tuần tra song phương được 44 lượt/528 người tham gia, đảm bảo đường biên giới, mốc quốc giới và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới luôn ổn định.

Từ đầu năm 2023, BĐBP Nghệ An đã phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới song phương với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào được 46 đợt/470 lượt người tham gia.

BĐBP tỉnh Sơn La (Việt Nam) phối hợp với BĐBP Lào phối hợp tuần tra, kiểm tra mốc quốc giới.

Tuần tra song phương giữa hai bên biên giới là một trong những hoạt động không thể thiếu trong công tác đối ngoại biên phòng. Thông qua hoạt động này không chỉ giúp hai bên thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, chống xuất, nhập cảnh trái phép, mà còn tạo sự tin tưởng, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước, góp phần xây dựng khu vực biên giới đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo BĐBP 10 tỉnh biên giới của Việt Nam thường xuyên phối hợp tốt với lực lượng bảo vệ biên giới 9 tỉnh biên giới của Campuchia tổ chức gặp gỡ, trao đổi tình hình, cùng nhau đánh giá những vấn đề có liên quan đến chủ quyền, an ninh, trật tự trên biên giới. Công tác phối hợp tuần tra song phương giữa hai bên luôn được duy trì, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Tại hội nghị sơ kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023 do Bộ Quốc phòng tổ chức trực tuyến, báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng với các nước biên giới liền kề tiếp tục được Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai bài bản, hiệu quả, góp phần tăng cường vị thế, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng, hợp tác biên phòng với các nước có biên giới liền kề.

Nổi bật là, BĐBP đã tham mưu, xây dựng Nghị định thư hợp tác Biên phòng với Bộ Quốc phòng Lào, Thỏa thuận hợp tác Biên phòng với Bộ Quốc phòng Trung Quốc; tổ chức hội đàm với: Tổng cục Công an Quốc gia, Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; với Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia; tham dự hội nghị Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8; tổ chức Giao lưu sĩ quan trẻ Biên phòng cấp Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam với Cục BĐBP Lào, và cấp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh giữa Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh: Sơn La, Thanh Hóa, Việt Nam với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào); diễn tập ngăn chặn người di cư tự do và xuất nhập cảnh trái phép giữa BĐBP tỉnh Sơn La với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng (Lào).

Bên cạnh đó, BĐBP đã tổ chức 588 đoàn/3.531 lượt cán bộ gặp gỡ, hội đàm với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới cấp tương ứng của Trung Quốc, Lào và Campuchia; triển khai tuần tra song phương 111 lần/2.911 lượt cán bộ, chiến sĩ; phát hiện, bắt giữ 4 vụ/11 đối tượng, giải cứu 43 nạn nhân người Việt Nam bị cưỡng bức lao động trái phép tại Lào và Campuchia.

Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) cũng đã đánh giá cao hoạt động đối ngoại biên phòng, hoạt động này tiếp tục là điểm sáng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị và tin cậy với các nước láng giềng, bảo vệ vững chắc vành đai an ninh của Tổ quốc.

Hải Yến

Ảnh: Vì Hiện