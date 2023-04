Nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40km theo Quốc lộ 27, một tảng đá có kích thước “khủng” với hình dáng, màu sắc độc lạ tọa lạc trên địa bàn xã Yang Tao, huyện Lắk, Đắk Lắk từ nhiều năm nay đã trở thành điểm đến hấp dẫn đông đảo du khách trong và ngoài địa phương tới tham quan, chụp hình.

Tảng đá được đặt tên là đá Voi Mẹ vì nhìn từ xa, trông nó giống như một con voi khổng lồ nằm tựa lưng vào thiên nhiên Tây Nguyên hùng vĩ.

Sở hữu khung cảnh thiên nhiên kỳ thú, ấn tượng, núi Đá Voi Mẹ trở thành một trong những địa điểm check-in hút khách ghé thăm khi có dịp du lịch Đắk Lắk (Ảnh: Đoàn Xuân Sơn).

Nơi đây còn có tên gọi khác là đá Voi Yang Tao nhằm chỉ hai núi đá nằm gần nhau, gồm Đá Voi Mẹ ở gần với chân của một dãy núi thuộc vườn quốc gia Chư Yang Sin và Đá Voi Cha tọa lạc giữa một cách đồng, cách đó khoảng 5km. Nếu di chuyển từ Buôn Ma Thuột, du khách sẽ bắt gặp núi Đá Voi Mẹ trước, rồi đến Đá Voi Cha.

Tuy gọi là tảng đá nhưng đá Voi Mẹ có kích thước tương đương cả quả núi với chiều dài khoảng 200m, chu vi dưới chân khoảng 500m và cao hơn 30m. Đây cũng chính là tảng đá granite nguyên khối lớn nhất Việt Nam.

Nhìn từ xa, màu sắc và hình dáng của tảng đá này khiến du khách liên tưởng đến hình ảnh một chú voi khổng lồ đang nằm ẩn mình giữa Tây Nguyên đại ngàn (Ảnh: Chiếc Dép).

Để leo lên đỉnh cao nhất của núi Đá Voi Mẹ, du khách mất khoảng 15 phút đi bộ, di chuyển qua những sườn dốc thoai thoải. Từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và quan sát được cả một số thắng cảnh trong vùng như hồ Yang Reh và dãy Chư Yang Sin - mái nhà của Tây Nguyên.

Theo người dân địa phương, không ai rõ núi đá Voi Mẹ có từ bao giờ, chỉ thấy tảng đá này nằm giữa thung lũng Yang Tao từ rất lâu.

Có một giai thoại được lưu truyền rằng, núi đá Voi Mẹ lúc đầu nằm ở phía Bắc, hướng mặt ra phía Hồ Lắk. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, người ta lại thấy tảng đá này nằm sừng sững giữa thung lũng, ngay cạnh dãy Chư Yang Sin.

Từ chân núi, muốn leo lên đỉnh, du khách mất khoảng từ 10-15 phút đi bộ. Sườn đá dốc thoai thoải khá dễ leo, tuy nhiên càng leo lên cao, độ dốc càng lớn nên cần hết sức cẩn thận vì vách đá bám nhiều rêu xanh, khá trơn trượt (Ảnh: Yến Tracy, @bb.vnk, @chuhieu7781).

Nhiều du khách từng có dịp đến núi đá Voi Mẹ cho biết, đường đi tới đây khá dễ, có thể thuê xe máy và tự di chuyển tới nơi.

“Cung đường quốc lộ 27 khá đẹp và an toàn. Di chuyển qua đoạn đường này, du khách có thể tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp với cây cối mọc xanh mướt dọc hai bên, bầu không khí cũng trong lành và dễ chịu”, Yến Nhi, một du khách đến từ TP.HCM chia sẻ.

Cô gái trẻ cho biết thêm, khi đi hết đường nhựa, du khách di chuyển thêm khoảng 200m đường đất là sẽ thấy núi Đá Voi Mẹ hiện ra sừng sững trước mắt, ẩn hiện giữa khung cảnh đồng ruộng, núi rừng bạt ngàn.

Du khách thích thú check-in trên đỉnh núi Đá Voi Mẹ (Ảnh: Đoàn Xuân Sơn, Yến Tracy, Hồng Hạnh Nguyễn).

Thời điểm lý tưởng chụp hình ở núi Đá Voi Mẹ là lúc bình minh hoặc hoàng hôn (Ảnh: Nhã Ly, Mỹ Hương, Quỳnh Quỳnh).

Hiện tại, du khách có thể tới tham quan Đá Voi Mẹ miễn phí. Nếu muốn gửi xe hoặc dừng chân nghỉ ngơi, uống nước ở quán nước ven đường thì bạn sẽ mất thêm chi phí, tuy nhiên giá cả hợp lý, không bị chặt chém.

Tới tham quan điểm đến này, du khách cũng cần lưu ý chọn lựa trang phục phù hợp, đảm bảo an toàn. Các bạn nữ nên hạn chế mặc váy vì trên đỉnh núi có gió to và mang theo áo chống nắng (hoặc thoa kem chống nắng) do ban ngày, thời tiết ở đây nắng khá gay gắt.

Du khách nên chọn trang phục có tông màu nổi bật như xanh, đỏ, vàng, trắng,… để lên hình đẹp hơn, hài hòa với bối cảnh thiên nhiên xung quanh (Ảnh: @Metrip, @sauseob, @kem.neko).

Sau khi ngắm cảnh và chụp hình tại núi Đá Voi Mẹ, du khách có thể kết hợp ghé thăm núi Đá Voi Cha hoặc di chuyển tới buôn làng người M’nông ở gần đó để nghỉ ngơi, trải nghiệm văn hóa bản địa hoặc thưởng thức các món ngon, đặc sản của vùng.

Ngoài ra, khu vực núi Đá Voi cũng rất gần với một địa danh du lịch cực nổi tiếng của Đắk Lắk, đó chính là hồ Lắk. Đây là hồ nước tự nhiên lớn thứ hai ở Việt Nam và lớn nhất Đắk Lắk, được nhiều du khách biết đến và tìm tới tham quan nhờ sở hữu khung cảnh đẹp hoang sơ, lãng mạn.