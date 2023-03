Thời gian gần đây, những hình ảnh về tuyến đê biển Cát Hải (Hải Phòng)liên tục “phủ sóng” trên một số diễn đàn mạng về du lịch khiến nhiều bạn trẻ thích thú, tò mò và muốn tới tận nơi check-in, khám phá.

Tuyến đê này nằm cách trung tâm thành phố Hải Phòng chừng 25km, thuộc địa phận cửa Lạch Huyện và kéo dài từ khu vực đảo Cát Hải ra đến tận biển Đông.

Đây cũng là công trình biển được đánh giá có quy mô lớn nhất ở nước ta hiện nay, với tổng chiều dài hơn 10km, bao gồm 2.48km đê chắn sóng và 7.6km đê chắn cát.

Khu vực tuyến đê biển Cát Hải nổi bật với những khối đá có hình dáng độc đáo, kích thước “khủng” trở thành điểm check-in độc lạ thu hút nhiều bạn trẻ ghé thăm (Ảnh: Vinh Nguyễn, Thảo Vi, Sơn Tùng).

Một điều đặc biệt thú vị về tuyến đê biển này là đoạn đê chắn cát Cát Hải chỉ lộ diện khi thủy triều rút xuống. Lúc thủy triều xuống, bờ đê hiện ra với con đường trải dài giữa lòng biển. Cũng bởi vậy mà nơi đây được du khách gọi là “con đường đi bộ giữa biển dài nhất Việt Nam”.

Ngay khi những hình ảnh về tuyến đê biển Cát Hải được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội với khung cảnh nên thơ, lãng mạn, nhiều bạn trẻ không ngần ngại di chuyển cả trăm cây số từ Hà Nội xuống Hải Phòng để check-in, chụp hình “sống ảo” tại khu vực này.

Tuyến đê biển Cát Hải được xây dựng nhằm chắn sóng và những luồng nước mạnh đổ vào cửa Lạch Huyện, nhờ đó tàu thuyền có thể ra vào dễ dàng hơn hoặc không bị ảnh hưởng khi neo đậu (Ảnh: Trần Doãn Hiệp).

Chị Nguyễn Hoa, một người dân địa phương cho biết, thời gian gần đây có nhiều bạn trẻ tìm tới khu vực tuyến đê này để tham quan, chụp hình “sống ảo”, nhất là đoạn đê chắn cát ở dưới biển.

“Thời điểm thủy triều xuống làm lộ ra khoảng đê dài gần 8km với cảnh quan đẹp. Tuy nhiên, khi thủy triều lên, đoạn đê chắn cát này ngập trong nước. Chưa kể mặt đê cũng ẩm ướt, nhiều rong rêu bám vào, dễ làm trượt chân. Khu vực này hết sức nguy hiểm, không đảm bảo an toàn”, chị Hoa nói.

Du khách được khuyến cáo không nên đến tuyến đê biển này để đảm bảo an toàn (Ảnh: Mai Luong, Ngọc Ánh).

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, một lãnh đạo thị trấn Cát Hải cũng xác nhận, tuyến đê biển Cát Hải thuộc quản lý của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc. Khu vực này không phải điểm du lịch, du khách không được vào tham quan hay chụp hình để đảm bảo an toàn, an ninh.

Tuy nhiên, vì tò mò, muốn có ảnh “sống ảo” đẹp mà nhiều du khách vẫn bất chấp nguy hiểm, di chuyển xuống tuyến đê biển này.

Đại diện phía chính quyền địa phương cũng khuyến cáo, du khách không nên đến đây để đảm bảo an toàn. Nếu có dịp tới Cát Hải, khách du lịch có thể tham quan một số làng nghề làm mắm nổi tiếng, thưởng thức các món ngon, đặc sản địa phương hoặc kết hợp chuyến đi tới Cát Bà, vui chơi và tắm biển,…