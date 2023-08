Chạy thêm 25 đoàn tàu, cung cấp 50.000 vé trong dịp nghỉ lễ

Sáng 16/8, trao đổi với VietNamNet, đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Lễ 2/9, bên cạnh việc duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu khách, trong các ngày từ 31/8 đến 4/9, đơn vị tăng cường chạy thêm 25 đoàn tàu trên các tuyến.

Hiện tại, đợt cao điểm, dự kiến có hơn 50.000 vé tàu trên các tuyến và sẽ tăng cường thêm.

Các tuyến tàu được tăng cường thêm chuyến gồm: Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới, Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai và ngược lại.

Theo đó, tuyến Hà Nội – Đồng Hới, chạy thêm các tàu QB1/QB2. Tuyến Hà Nội – Vinh, chạy thêm các tàu SE35/SE36, NA3. Tuyến Hà Nội – Lào Cai, chạy thêm tàu SP1/SP2. Tuyến Hà Nội – Hải Phòng, chạy thêm tàu LP9/LP10, HP3/HP4.

Do kỳ nghỉ năm nay kéo dài thêm 1 ngày nên hành khách có nhiều lựa chọn để di chuyển. Dự kiến năm nay Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ đón hơn 85.000 lượt khách đi trên các đoàn tàu do công ty quản lý tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022.

Hành khách đợi tàu

Để dự phòng cho trường hợp lượng hành khách tăng cao đột biến công ty đã chuẩn bị toa xe, bộ phận quản lý hệ thống bán vé thường xuyên theo dõi số lượng vé bán để có kế hoạch lập thêm các đoàn tàu phục vụ hành khách theo nhu cầu của từng tuyến, từng ngày.

Các đoàn tàu chạy hàng ngày sẽ tăng cường tối đa chiều dài cho phép để hành khách mua vé đi tàu.

Đại diện công ty cũng nhấn mạnh, mặc dù lượng khách đi tàu tăng song giá vé tàu thống nhất vẫn áp dụng bằng năm 2023. Với tàu địa phương tăng nhẹ, khoảng 4 -7% so với cùng kỳ năm 2022.

Công ty giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội: Người cao tuổi, học sinh, sinh viên… và áp dụng chương trình giảm từ 5% giá vé đối với hành khách mua vé khứ hồi.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách khi mua vé tàu trong dịp lễ, tránh mua phải vé giả, vé sai thông tin người đi tàu, Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội khuyến cáo hành khách nên chọn mua vé tại các nhà ga, đại lý bán vé tàu hỏa trên toàn quốc; mua online qua các website, các app đã được công bố. Hành khách nên đến ga trước giờ tàu chạy ít nhất 30’ để làm thủ tục lên tàu, tránh nhỡ tàu ảnh hưởng đến lịch trình của chuyến đi.

Tăng cường gần 640 lượt xe khách

Thông tin từ Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dự kiến, lượng xe tăng cường tại 3 bến xe do công ty quản lý trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh tới đây khoảng 640 lượt.

Trong đó, bến xe Giáp Bát tăng cường 252 lượt, bến xe Gia Lâm tăng cường 88 lượt và bến xe Mỹ Đình tăng cường 298 lượt.

Hành khách về quê dịp nghỉ lễ (Ảnh minh hoạ)

Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như: Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Dự kiến lưu lượng hành khách sẽ tăng cao từ chiều tối 31/8 đến hết ngày 5/9.

Trong đó, tại bến xe Giáp Bát, dự kiến lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng 200% so với ngày thường; lượt xe dự kiến 900 lượt xe/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Tại bến xe Gia Lâm lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 4.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 200% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 400 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh…

Tại bến xe Mỹ Đình lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 15.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 250% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 900 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến đường Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng…

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh tới đây, lãnh đạo Công ty CP Bến xe Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần kiên quyết đấu tranh với nạn “cò khách”, hàng rong gây mất an ninh trật tự trên bến xe.