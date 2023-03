Lễ động quan của NSƯT Vũ Linh diễn ra lúc 11h trưa ngày 9/3. Từ sáng sớm, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã có mặt chờ vào thắp hương trước khi đến giờ làm lễ.

NSƯT Hữu Quốc đọc điếu văn tang lễ.

Trước giây phút làm lễ di quan, NSƯT Hữu Quốc thay mặt gia quyến đọc điếu văn do nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc chấp bút.

"Hình ảnh khán giả khắp nơi đổ về, có những người đi chân đất, đứng xếp hàng trật tự để được thắp nhang cho anh đã nói lên tình cảm đó. Bao dòng tâm sự chú Vũ Linh là một phần đời của má, của ngoại và cả của tôi'' - trích bài điếu văn.

Nghệ sĩ Vũ Luân, con nuôi Vũ Linh - đại diện gia đình cảm ơn cơ quan chức năng tạo điều kiện gia đình lo chu toàn hậu sự trong 4 ngày qua. Anh gửi lời tri ân khán giả khắp mọi nơi đã dành trọn tình cảm cho cố nghệ sĩ.

NSƯT Thoại Mỹ, Ngọc Huyền - 2 cô đào từng đóng cùng Vũ Linh có mặt trong giờ phút cuối cùng.

Các nghệ sĩ Thoại Mỹ, Ngọc Huyền, Phượng Loan... túc trực ở đám tang. Thoại Mỹ mới mổ tim ở Mỹ, sức khỏe chưa hồi phục nhưng vẫn gắng gượng lo hậu sự cho đàn anh. Trong khi đó, Ngọc Huyền cũng vừa ngất xỉu trong tang lễ vì kiệt sức.

Đúng 11h30, linh cữu NSƯT Vũ Linh được đưa ra khỏi nhà lên xe tang. Gia quyến cùng bạn bè, khán giả đưa 'ông hoàng cải lương Hồ Quảng' đi an táng. Mộ phần của Vũ Linh sẽ nằm gần mộ cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Linh cữu Vũ Linh được đưa lên xe tang.

Do số lượng người dân đến tiễn đưa nghệ sĩ quá đông, đoạn đường xung quanh nhà Vũ Linh bị ùn tắc nghiêm trọng. Ban tổ chức lễ viếng bố trí hàng chục người làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh khu vực, kết hợp công an giao thông phân luồng xe.

Xe chở linh cữu Vũ Linh có ảnh của ông trên nóc. Do lối vào nhà Vũ Linh khá nhỏ, xe đỗ sẵn bên ngoài đường lớn.

Nhiều khán giả đến từ rất sớm, đứng nép 2 bên đường để được chào tiễn biệt cố nghệ sĩ. Khi xe tang chạy qua, họ bật khóc, vẫy tay chào ông. Chị Hiền Trần (28 tuổi), xúc động nói cả nhà mình đều thần tượng Vũ Linh. "Khi biết tin Vũ Linh ra đi, cả gia đình tôi đều xót xa. Chúng tôi dõi theo qua video đăng tải trên mạng mấy ngày qua. Hôm nay tôi nghỉ làm chở mẹ ra tang lễ để chào ông", chị nói.

Ảnh: Huỳnh Quyên, Song Minh