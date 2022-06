Tàng trữ hàng chục ngàn viên thuốc lắc trong căn hộ ở Bình Dương

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương sáng nay (2/6) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Mạnh Dần (SN 1985, quê Nghệ An, tạm trú TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Mạnh Dần - Ảnh: Công an Bình Dương

Trước đó, vào ngày 20/5, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy, Đội Kiểm sát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan TP Hà Nội) bắt quả tang Lê Mạnh Dần đang trữ hơn 8kg ma túy trong căn hộ ở chung cư Charm City (Phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Tại thời điểm kiểm tra, trong căn hộ tàng trữ trái phép hơn 23 ngàn viên thuốc lắc và ma túy đá được ngụy trang trong các lọ, hộp đựng bánh kẹo, mỹ phẩm thông dụng của nhà sản xuất chưa qua sử dung, gửi từ nước ngoài về Việt Nam (trọng lượng trên 8kg ma túy).

Hàng chục ngàn viên thuốc lắc tàng trữ trong căn hộ - Ảnh: Công an Bình Dương

Làm việc với cơ quan chức năng, Lê Mạnh Dần có biểu hiện ngoan cố, quanh co, chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác, Dần đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận số ma túy trên được nhập từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Xuân An