Lễ tổng kết dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (BĐKH) của cộng đồng ven biển thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long – giai đoạn 1” diễn ra sáng 22/11/2024 tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Dự án được Bộ Bảo vệ Khí hậu, Môi trường và Sáng tạo của Cộng hòa Áo (BMK) thông qua Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới cùng ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) đồng tài trợ. Đơn vị thực hiện là Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) và UBND Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Dự án hướng tới việc giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng của các cộng đồng ven biển tại Sóc Trăng. Cụ thể là góp phần bảo vệ và tăng cường khả năng hấp thụ khí CO2 của rừng phòng hộ tại 3 xã trên địa bàn Thị xã Vĩnh Châu thông qua nỗ lực chung của cộng đồng và chính quyền địa phương; cải thiện sinh kế của cộng đồng sinh sống trong các vùng đệm thông qua khoán rừng cho người dân để nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững và thân thiện với môi trường.

Phát triển rừng và khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái rừng ven biển góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về tăng trưởng xanh.

Sau 2,5 năm thực hiện dự án (từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2024), đã có 105 ha rừng ngập mặn được trồng và cải tạo mới với tỷ lệ sống của cây trồng mới rất cao - đạt 95%, vượt 15% so với mục tiêu đề ra; tỷ lệ hấp thu carbon của cây rừng tăng 22,8%, vượt 12,8% so với mục tiêu đề ra; 1.400 hộ gia đình đã được tiếp cận rừng ngập mặn hợp pháp và ngắn hạn 1 năm để bảo vệ rừng và phát triển sinh kế dưới rừng. Với sự tham gia tích cực của cộng đồng, số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp giảm đáng kể (85,7%), vượt 15,7% so với mục tiêu đề ra, trong khi thu nhập bình quân của các hộ gia đình dựa vào sinh kế liên quan đến rừng ngập mặn tăng rõ rệt (40%), vượt 20% so với mục tiêu đề ra.

Báo cáo tại Lễ tổng kết cho biết: Ở cấp quốc gia, dự án đã phối hợp với Viện sinh thái rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp trong việc xây dựng phương pháp đo đếm carbon rừng ngập mặn. Trong đó, cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong giám sát mức độ phát triển của cây rừng và cập nhật dữ liệu đầu vào cho quá trình tính toán hấp thụ carbon, biến một công việc tưởng chừng khó khăn chỉ có các nhà khoa học mới làm được thành công việc mà mỗi người dân đều có thể làm tốt và làm chủ được quá trình này. Từ nghiên cứu của dự án, Cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) đã xây dựng và ban hành hướng dẫn kỹ thuật điều tra, đo đếm carbon rừng ngập mặn theo Quyết định số 316/QĐ-LN-SXLN ngày 29/10/2024. Đây là hướng dẫn chuyên môn đầu tiên về lĩnh vực này được ban hành và áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Phát biểu tại Lễ tổng kết dự án, ông Trần Văn Khiêm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh: Kết quả Dự án đã góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trên lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050; mục tiêu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản vùng ven biển, hỗ trợ cộng đồng thích ứng với BĐKH, tăng giá trị sản xuất, cải thiện thu nhập dưới tán rừng cho người dân ven biển. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính thông qua phát triển rừng và khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái rừng ven biển; góp phần tăng độ che phủ rừng vào năm 2025 và 2030 đạt trên 3%.

“Đây là kết quả bước đầu, là các mô hình mẫu để nhân rộng ra các xã khác trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, đồng thời cũng là điểm để các dự án khác tham quan, học tập chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển các mô hình sinh kế gắn với bảo vệ và phát triển rừng nhằm làm tăng tỷ lệ che phủ rừng, tăng khả năng hấp thụ cacbon của rừng”, ông Trần Văn Khiêm khẳng định.

Cũng tại buổi lễ, ông Tạ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) khẳng định: Kết quả này có được là do cộng đồng đã được nâng cao nhận thức cũng như năng lực trong công tác trồng rừng, bảo vệ rừng một cách bài bản và có trách nhiệm. Và từ đó chính cộng đồng cũng được hưởng những lợi ích rất thiết thực và ngọt ngào mà rừng đã mang lại...”.