Đấu trường sinh tử là loạt phim dựa trên bộ tiểu thuyết best-seller trên toàn cầu của tác giả Suzanne Collins, kể về một đất nước giả tưởng mang tên Panem, được chia ra làm 13 quận và khu vực Capitol. Mỗi năm, hai đại diện trẻ của mỗi quận sẽ được lựa chọn để tham gia một trận chiến sinh tử, nơi cuối cùng sẽ chỉ còn một người sống sót.

Phần tiền truyện được phát hành vào ngày 17/11 trên toàn cầu mang tên The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (Đấu trường sinh tử: Khúc hát của chim ca và rắn độc). Phim lấy bối cảnh 64 năm trước những sự kiện của phần phim đầu tiên.

Nhân vật trung tâm của phần tiền truyện lần này là chàng trai trẻ Coriolanus Snow (Tom Blyth thủ vai) trên hành trình dẫn dắt anh trở thành người đứng đầu Panem - Tổng thống Snow do Donald Sutherland thủ vai trong loạt phim từng ra mắt. Lúc này, Snow được giao nhiệm vụ trở thành người hướng dẫn của Lucy Gray Baird - đại diện đến từ Quận 12 của Đấu trường sinh tử lần thứ 10.

Phần tiền truyện sẽ hé lộ quá khứ của Tổng thống Snow thời trẻ, cùng những sự kiện đưa Snow đến con đường “hắc hóa” để rồi trở thành vị thủ lĩnh độc tài của Panem về sau.

Phim do Francis Lawrence đạo diễn và có sự góp mặt của các diễn viên Rachel Zegler, Tom Blyth, Viola Davis.

