Táo Dazzle™ đồng hành cùng hơn 1500 vận động viên tại Vietnam Trail Marathon

Theo đó, táo Dazzle™ đã được đưa vào sử dụng “sạc" ngay năng lượng cho VĐV trong Giải chạy bộ Vietnam Trail Marathon 2022, diễn ra tại vùng núi Tây Bắc Mộc Châu ngày 21/5/2022. Sở hữu địa hình và cảnh sắc đa dạng, cung đường lần này thu hút hơn 2000 vận động viên tham gia, trong đó có cả dàn sao như Trần Anh Huy, Cao Xuân Tài,...

Suốt đường chạy dài 70km, các vận động viên liên tục thưởng thức những quả táo ngọt Dazzle™ tại trạm tiếp sức.

Á quân Vietnam Fitness Model 2017, Quán quân Man Of The World 2018 Cao Xuân Tài chia sẻ, “Táo Dazzle là loại táo rất ngon có nguồn gốc từ New Zealand, vị thì giòn ngọt tự nhiên còn cung cấp những chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động hàng ngày, đặc biệt tốt với những người cần phục hồi thể lực, những người hoạt động thể thao cần cung cấp năng lượng tức thời. Táo Dazzle thật sự là một trong những người bạn đồng hành đắc lực suốt cả hành trình khi không những có trong kit chạy mà còn ở tất cả các điểm checkpoints để các trail thủ có thể ăn thoả thích và giảm đi gánh nặng phải tích trữ đồ ăn thức uống dọc đường”.

Giữa những thung lũng xinh tươi ngập tràn hoa trái, sắc đỏ tươi của những trái táo Dazzle™ ngon ngọt tại trạm tiếp sức hay trên tay của những vận động viên như tô điểm thêm cho bức tranh hài hòa của Mộc Châu mùa hái quả.

Sau khi gây ấn tượng tích cực tại sân chơi cho người yêu marathon, những quả táo ngon ngọt giàu năng lượng đến từ “xứ sở Kiwi” hứa hẹn tiếp tục chinh phục người tiêu dùng Việt Nam với chất lượng ngày càng được cải thiện.

"Làm hết sức, chơi hết mình", người New Zealand luôn khiến mọi người phải dõi theo bởi một thái độ sống tích cực và luôn hòa mình vào thiên nhiên. Họ không chỉ sở hữu một lối sống cực kỳ khỏe mạnh và năng động, từ rèn luyện sức khoẻ, chế độ ăn uống lành mạnh và đặc biệt là tận hưởng vẻ đẹp thiên phú của thiên nhiên và đất trời thông qua các hoạt động dã ngoại, trò chơi phiêu lưu ngoài trời và chạy qua những cung đường tuyệt đẹp.

Và trong những hành trình sống, làm việc và hòa mình vào thiên nhiên ấy, việc có một chế độ ăn uống cân bằng, hợp lý giúp cung cấp năng lượng cho ngày dài năng động là rất quan trọng. Tại New Zealand và các nước phát triển, cũng như tại Việt Nam trong những năm gần đây, táo được đánh giá là thực phẩm vàng trong mọi chế độ ăn uống cân bằng, hay có câu ví tiếng Anh thường có câu "An apple a day keeps the doctor away" (tạm dịch là mỗi ngày một trái táo giữ bác sĩ cách xa).

Được trồng và nuôi dưỡng trong môi trường tự nhiên ở New Zealand, tận hưởng không khí trong lành, nước tinh khiết và ánh nắng mặt trời rực rỡ nhất trong vườn cây ăn quả nơi đây từng ngày, táo Dazzle™ đang là sự lựa chọn mang đến không chỉ hương vị tươi ngon, giòn và ngọt ngào đáng kinh ngạc như một nguồn lợi ích sức khỏe mà còn là năng lượng tích cực để đạt được mục tiêu trên hành trình hàng ngày.

Táo Dazzle™ hấp dẫn những vị giác nhạy bén, cuộn trào hương vị thanh mát trong từng lớp áo đỏ mọng, săn chắc chuẩn “gout" châu Á. Khiến bất cứ ai đã từng nếm thử táo Dazzle™ sẽ phải ngạc nhiên bởi hương vị thiên đường độc đáo mà không thể tìm thấy trong các loại táo khác. Nhất là trong những ngày nắng nóng, việc thưởng thức một trái táo hay ly nước ép đến từ Dazzle™ giòn mát, mọng nước sẽ giúp bạn “refresh" ngay tinh thần, tràn năng lượng cho ngày dài.

Hơn thế, với chất chống oxy hóa tự nhiên, giàu vitamin C và giàu chất xơ, Táo Dazzle™ còn giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, tăng tính ngon miệng cho chế độ ăn uống cân bằng cũng như giữ được sự hoàn hảo tươi ngon dài lâu.

Vì vậy, không ngạc nhiên khi khách hàng từ khắp nơi trên thế giới lại yêu thích táo Dazzle™, trở thành lựa chọn hàng đầu của những ai quan tâm đến sức khoẻ nói chung và nhiều vận động viên thể thao nói riêng.

Táo Dazzle™ có mặt tại hầu hết hệ thống siêu thị và các cửa hàng trái cây trong cả nước. Website: http://www.dazzleapple.com/ Facebook: https://www.facebook.com/DazzleAppleVN/

Ngọc Minh