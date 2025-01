Quả táo ta có tác dụng tốt như các loại táo tây hay không? Tôi bị đau dạ dày có nên ăn táo ta không? Xin cảm ơn! (Lê Thị Hằng - Hà Đông, Hà Nội)

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Táo ta là loại quả phổ biến ở miền Bắc vào mùa đông. Đây là loại trái cây dân dã và rất tốt cho sức khỏe. So với táo nhập khẩu, táo ta có giá trị dinh dưỡng không thua kém, một số thành phần còn cao hơn.

Dưới đây là giá trị dinh dưỡng trong 100g của 2 loại táo:

Thành phần dinh dưỡng Táo ta Táo tây Kcal 37 47 Chất đạm 800mg 50mg Canxi 44mg 19mg Chất xơ 700mg 60mg Vitamin C 24mg 7mg Vitamin PP 600mg 200mg

Theo y học cổ truyền, táo ta có vị ngọt thanh, hơi chua, hơi nóng có tác dụng nhuận tràng, an thần, trừ đờm, thanh nhiệt, giải độc.

Theo y học hiện đại, táo ta chứa vitamin C, A, B1, B2, B3, P (flavonoid), đường, chất xơ, chất đạm, axit hữu cơ, canxi, phốt pho, sắt, magie, mangan,…

Lượng vitamin C trong táo ta cao hơn 7-10 lần so với cam, quýt và khoảng 100 lần so với táo đỏ. Loại quả này có tác dụng chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch, nuôi dưỡng làn da và ngăn ngừa lão hóa. Thành phần axit chlorogenic hỗ trợ chữa đau dạ dày, thúc đẩy tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và tăng cảm giác ngon miệng.

Táo xanh giàu vitamin C hơn táo đỏ. Ảnh: P.Thúy.

Người dân sử dụng chiết xuất từ nước ép táo sản xuất các sản phẩm chăm sóc da. Công dụng là làm giảm nếp nhăn, khô, đỏ, sưng, khắc phục làn da bị cháy nắng.

Táo ta có thể kích thích sản sinh hồng cầu, ngăn ngừa thiếu máu và giảm triệu chứng của bệnh gout. Các nguyên tố vi lượng trong táo như phốt pho, magie, canxi có tác dụng duy trì sức khỏe răng miệng và xương khớp. Vitamin P trong táo ta có tác dụng an thần, giảm mệt mỏi, cải thiện tình trạng trầm cảm, mất ngủ và cáu gắt.

Nhiều nơi trên thế giới sử dụng quả táo ta như một loại thuốc giảm đau, chữa lành vết thương, an thần, trị ung thư và thuốc bổ. Loại quả này còn dùng điều trị mất cân bằng nhiệt, chứng khát nước, hội chứng suy mòn, nôn mửa, táo bón, đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi, bệnh phong, bạch cầu, vết thương và loét.

Các bài thuốc từ quả táo ta bạn có thể tham khảo:

1. Bài thuốc chữa chứng suy giảm trí nhớ: Dùng 100g quả táo ta hầm với 500ml nước cho đến khi còn lại 250ml, thêm mật ong vào và uống mỗi ngày trước khi ngủ.

2. Bài thuốc chữa cảm lạnh và cảm cúm: Quả táo ta ép lấy nước, thêm 1 ít bột tiêu và uống 1 lần/ngày cho đến khi khỏi.

3. Bài thuốc chữa các bệnh về dạ dày: Dùng một lượng táo ta vừa đủ. Gọt vỏ và đem xay nhuyễn, ăn vào sáng sớm khi bụng đói. Không sử dụng thức ăn trong 5 giờ kể từ khi uống bài thuốc này.

Khi dùng táo ta, bạn nên lưu ý phân biệt táo ta với táo rừng, táo tàu, táo mèo. Táo ta có nhiều công dụng tốt nhưng ăn quá đà dễ gây mụn nhọt, khó đại tiện và làm chậm quá trình tiêu hóa. Vì vậy, bạn nên ăn xen kẽ với các loại trái cây khác.

Ngoài ra, táo ta có hoạt tính làm giảm lượng đường trong máu, do đó, phải thận trọng khi dùng cho bệnh nhân tiểu đường đang dùng thuốc. Tránh sử dụng táo xanh khi đang dùng thuốc an thần vì có thể làm tăng thêm tác dụng.

Một điều cần lưu ý là táo khi bị nấm mốc gây hỏng sẽ sinh ra độc tố. Bạn cần lưu ý bảo quản táo và không sử dụng táo đã bị thối hỏng.