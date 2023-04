Đỗ An Nhà báo

Theo Catarina Mello, cây bút chuyên về du lịch của Forbes, Ninh Bình đang ngày càng phổ biến trên khắp các nền tảng mạng xã hội nên ngày mà điểm đến này trở nên nổi tiếng hơn không còn xa. Đây cũng được coi là nơi giúp du khách nước ngoài trải nghiệm nét văn hóa Bắc Bộ một cách chân thực nhất.

Bên cạnh đó, Ninh Bình của Việt Nam còn thu hút du khách khi từng là bối cảnh xuất hiện trong bom tấn Hollywood, Kong: Đảo Đầu Lâu (Kong: Skull Island), có kinh phí sản xuất lên tới 190 triệu USD vào năm 2016. Cùng với một số địa danh nổi tiếng khác như vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), hang Tú Làn và hang Chuột (Quảng Bình), Ninh Bình góp mặt trong phim với các điểm Tràng An, đầm Vân Long, Tam Cốc.

"Chỉ cách thủ đô Hà Nội sầm uất khoảng hai giờ đi xe, Ninh Bình là một điểm đến hấp dẫn được biết đến với hàng trăm tảng đá vôi cao chọc trời, cánh đồng lúa bát ngát và những dòng sông uốn lượn. Nơi đây đẹp đến nỗi bạn sẽ yêu nó ngay lập tức", Mello ca ngợi.

Ngoài ra, cô còn gợi ý mọi người nên dành cả ngày để đạp xe qua những cánh đồng lúa, leo núi đá vôi để có tầm nhìn tuyệt vời, thăm chùa, du ngoạn dọc theo vùng nông thôn tuyệt đẹp hay tham quan các các hang động bằng thuyền.

Đồng thời, tác giả nhấn mạnh du khách đừng bỏ qua đặc sản Ninh Bình là thịt dê núi. “Các món ăn nổi tiếng nhất là tiết canh dê, thịt dê nướng ngũ vị và thịt dê hấp gừng”, Mello chia sẻ.

Đây không phải lần đầu tiên Ninh Bình được truyền thông quốc tế ca ngợi và vinh danh. Vào tháng 2 năm nay, Ninh Bình là đại diện duy nhất của châu Á nằm trong top 10 điểm đến thân thiện với du khách thế giới, một hạng mục của Giải thưởng Traveler Review Awards 2023 hàng năm do Booking.com, một ứng dụng đặt phòng khách sạn có mặt tại 228 quốc gia và vùng lãnh thổ, công bố. Trước đó, chuyên trang du lịch Time Out đã đưa Ninh Bình vào danh sách những điểm đến có vẻ đẹp 'hoang sơ như viên đá quý'. Hay năm ngoái, Travel + Leisure (Mỹ) cũng xếp Ninh Bình vào danh sách 12 địa điểm quay phim đẹp nhất châu Á. Trips to Discover (Mỹ) điền tên Ninh Bình vào danh sách 14 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á trong năm 2020.

Theo Forbes