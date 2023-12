{"article":{"id":"2222482","title":"Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến trở lại, đổi từ Zing News thành Znews","description":"Không chỉ đổi bộ nhận diện thương hiệu từ Zing News sang Znews, Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến sẽ đổi tên thành Tạp chí điện tử Tri thức.","contentObject":"<p>Sau một thời gian tạm ngừng hoạt động, Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến đã trở lại từ 0h00 ngày 4/12/2023. Cùng với sự trở lại này, Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến sẽ đổi tên thành Tạp chí điện tử Tri thức. </p>

<p>Theo thông tin từ Tạp chí điện tử Tri thức, để mở ra chặng đường phát triển mới, bên cạnh tên miền đang hoạt động là zingnews.vn, đơn vị này sẽ bổ sung thêm tên miền mới znews.vn. Song song với việc bổ sung tên miền, Tạp chí điện tử Tri thức cũng sẽ thay đổi bộ nhận diện thương hiệu từ Zing News sang Znews.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/zingnews-znews-114.jpg?width=768&s=NbQpwxFHAP-vmp1zGtDQdQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/zingnews-znews-114.jpg?width=1024&s=VGunKj7Nxkc97bZAb5CSkw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/zingnews-znews-114.jpg?width=0&s=Cu7bayh5hk0EIenjIwYPsQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/zingnews-znews-114.jpg?width=768&s=NbQpwxFHAP-vmp1zGtDQdQ\" alt=\"zingnews znews.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/zingnews-znews-114.jpg?width=260&s=19VhN5YOY6AVZCw7qRE1Iw\"></picture>

<figcaption>Tạp chí điện tử Tri thức với bộ nhận diện thương hiệu mới Znews.</figcaption>

</figure>

<p>Trong thư cảm ơn gửi đối tác, thay mặt Tạp chí điện tử Tri thức, ông Lâm Quang Hiếu, Phó Tổng biên tập phụ trách Znews cho biết: “Tiếp nối thành công 10 năm qua, Tạp chí điện tử Tri thức (Znews) không chỉ tiếp tục phát huy bản sắc “Thông tin uy tín, hình ảnh chất lượng” mà còn làm mới mình bằng những nội dung hướng đến bạn đọc trẻ (đặc biệt là GenZ)”.</p>

<p>“Znews cũng hướng đến sứ mệnh là nơi “lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc” cho người Việt như tên gọi của Tạp chí”, đơn vị này cho hay. </p>

<p>Trước đó, hồi tháng 7 năm nay, thực hiện kết luận Thanh tra của Thanh tra Bộ TT&TT và quyết định của Hội Xuất bản Việt Nam, Zing News đã đưa ra thông báo tạm <a href=\"https://vietnamnet.vn/tap-chi-zing-news-tam-ngung-hoat-dong-2165015.html\" target=\"_blank\">dừng hoạt động 3 tháng</a>, kể từ ngày 14/7. Ở thời điểm đó, lý do được Zing News đưa ra là để tập trung khắc phục, chấn chỉnh triệt để các tồn tại.</p>

","displayType":1,"options":524288,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/tap-chi-dien-tu-tri-thuc-truc-tuyen-tro-lai-doi-tu-zing-news-thanh-znews-2222482.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tap-chi-dien-tu-tri-thuc-truc-tuyen-tro-lai-doi-tu-zing-news-thanh-znews-112.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tap-chi-dien-tu-tri-thuc-truc-tuyen-tro-lai-doi-tu-zing-news-thanh-znews-113.jpg","updatedDate":"2023-12-04T06:35:50","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"04/12/2023","hasCover":false} hơn 50% các ngân hàng đang vi phạm quy định về dữ liệu khách hàng ở Nga","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tiet-lo-soc-50-ngan-hang-chua-tuan-thu-quy-dinh-ve-du-lieu-khach-hang-o-nga-2222155.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tiet-lo-soc-50-ngan-hang-chua-tuan-thu-quy-dinh-ve-du-lieu-khach-hang-o-nga-348.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T11:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222148","title":"Hoạt động của hơn 60 tổ chức tín dụng ở Mỹ bị đình trệ do tấn công mã độc","description":"Vụ tấn công mã độc vào công ty công nghệ Trellance – đối tác cung cấp dịch vụ đám mây cho các hiệp hội tín dụng lớn ở Mỹ, đe dọa hàng triệu người gửi tiền vào các tổ chức tín dụng.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoat-dong-cua-hon-60-to-chuc-tin-dung-o-my-bi-dinh-tre-do-tan-cong-ma-doc-2222148.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/hoat-dong-cua-hon-60-to-chuc-tin-dung-o-my-bi-dinh-tre-do-tan-cong-ma-doc-295.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T10:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222161","title":"EU tuyên chiến với các mối đe dọa an ninh mạng lợi dụng thiết bị thông minh","description":"Các quốc gia châu Âu vừa chính thức đạt được thỏa thuận mới về quy định đối với các thiết bị điện tử có khả năng kết nối, tạo bước ngoặt trong cuộc chiến an ninh mạng.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/eu-tuyen-chien-voi-cac-moi-de-doa-an-ninh-mang-co-loi-dung-thiet-bi-thong-minh-2222161.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/eu-tuyen-chien-voi-cac-moi-de-doa-an-ninh-mang-loi-dung-thiet-bi-thong-minh-286.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:25:50","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221678","title":"Thành phố thông minh phải làm cho người dân hạnh phúc hơn","description":"Người dân phải là trung tâm khi xây dựng thành phố thông minh. Các giải pháp trong hệ sinh thái thành phố thông minh cũng cần được phát triển nhằm phục vụ người dân.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-pho-thong-minh-phai-lam-cho-nguoi-dan-hanh-phuc-hon-2221678.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thanh-pho-thong-minh-phai-lam-cho-nguoi-dan-hanh-phuc-hon-204.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T08:08:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222133","title":"Một năm 'khuynh đảo thế giới' của ChatGPT","description":"Dù mới xuất hiện một năm, ChatGPT đã nhanh chóng 'chiếm sóng' ngành công nghệ nói riêng và toàn thế giới nói chung, trở thành ứng dụng phát triển nhanh nhất lịch sử.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-nam-khuynh-dao-the-gioi-cua-chatgpt-2222133.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/mot-nam-khuynh-dao-the-gioi-cua-chatgpt-211.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T08:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222217","title":"Viettel tiếp tục là thương hiệu giá trị nhất Việt Nam nhờ đầu tư quốc tế","description":"Viettel tiếp tục được công nhận là thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2023, thương hiệu viễn thông giá trị nhất Đông Nam Á năm 2023 và đạt điểm số cao nhất về cảm nhận của công chúng với thương hiệu.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viettel-tiep-tuc-la-thuong-hieu-gia-tri-nhat-viet-nam-nho-dau-tu-quoc-te-2222217.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/viettel-tiep-tuc-la-thuong-hieu-gia-tri-nhat-viet-nam-nho-dau-tu-quoc-te-208.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T07:48:56","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222046","title":"'Ông trùm' WPP lần thứ 3 bị xử phạt, Kyber cam kết bồi thường cho các nạn nhân","description":"Công bố 38 nền tảng số quốc gia; 'Ông trùm' WPP lần thứ 3 bị xử phạt; Kyber cam kết bồi thường cho các nạn nhân;... là những thông tin công nghệ trong nước nổi bật tuần qua.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-trum-wpp-lan-thu-3-bi-xu-phat-kyber-cam-ket-boi-thuong-cho-cac-nan-nhan-2222046.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/ong-trum-wpp-lan-thu-3-bi-xu-phat-kyber-cam-ket-boi-thuong-cho-cac-nan-nhan-197.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T07:37:04","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221999","title":"Hướng đi riêng trong phát triển chatbot AI ở Trung Quốc","description":"Tận dụng thị trường mà OpenAI và Google còn để ngỏ, các công ty công nghệ Trung Quốc đang kiếm được lợi nhuận đáng kể từ xu hướng cá nhân hóa trong phát triển chatbot AI.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-trong-ca-nhan-hoa-huong-di-rieng-trong-phat-trien-chatbot-ai-o-trung-quoc-2221999.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/huong-di-rieng-trong-phat-trien-chatbot-ai-o-trung-quoc-986.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:42:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222139","title":"Cảnh báo 3 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam","description":"Trong 7 thông tin nổi bật về lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tuần từ ngày 27/11 đến ngày 3/12, có 3 hình thức lừa đảo mới mà người dân cần lưu ý để phòng tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng xấu.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-hinh-thuc-lua-dao-moi-tren-khong-gian-mang-viet-nam-2222139.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/canh-bao-3-hinh-thuc-lua-dao-moi-tren-khong-gian-mang-viet-nam-976.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:20:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222069","title":"FSI hợp tác Qualcomm khai thác dữ liệu số, tạo nguồn lực cho logistics","description":"Trong khuôn khổ Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023, Công ty FSI và Tập đoàn Qualcomm đã ký kết hợp tác, mang tới các giải pháp quản lý và khai thác dữ liệu toàn diện, tạo nguồn lực cho hoạt động quản lý và giao vận ngành logistics.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/fsi-hop-tac-qualcomm-khai-thac-du-lieu-so-tao-nguon-luc-cho-logistics-2222069.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/fsi-hop-tac-qualcomm-khai-thac-du-lieu-so-tao-nguon-luc-cho-logistics-669.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T17:10:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222026","title":"Trung Quốc nhảy vọt về thử nghiệm phương tiện giao thông kết nối thông minh","description":"Trung Quốc đã quyết định cho phép thử nghiệm các phương tiện giao thông kết nối thông minh trên đường phố, đánh dấu bước tiến hướng tới tham vọng thống trị thị trường toàn cầu.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trung-quoc-nhay-vot-ve-thu-nghiem-phuong-tien-giao-thong-ket-noi-thong-minh-2222026.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/trung-quoc-nhay-vot-ve-thu-nghiem-phuong-tien-giao-thong-ket-noi-thong-minh-578.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T16:06:18","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221812","title":"Trả 5.000 USD để Facebook lan truyền video deepfake lừa đảo đầu tư","description":"Một kẻ lừa đảo đã trả cho Facebook hơn 5.000 USD để video deepfake tiếp cận 100.000 người tại Australia. Video giả mạo chương trình phỏng vấn và kêu gọi mọi người đầu tư thu lợi nhuận khủng.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tra-5-000-usd-de-facebook-lan-truyen-video-deepfake-lua-dao-dau-tu-2221812.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/tra-5000-usd-de-facebook-lan-truyen-video-deepfake-lua-dao-dau-tu-528.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T15:03:58","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221768","title":"Làm sạch SIM rác, tài khoản ngân hàng “ảo” để xóa sổ tín dụng đen","description":"Đây là một trong những giải pháp được Bộ Công an đưa ra để xóa sổ tín dụng đen - hoạt động diễn biến phức tạp trong thời gian vừa qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-sach-sim-rac-tai-khoan-ngan-hang-ao-de-xoa-bo-tin-dung-den-2221768.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/tindungden-18.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T13:08:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221933","title":"Chuyển đổi số Quảng Ninh 2023 - Những thành tựu ấn tượng","description":"Quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, nhân dân toàn tỉnh và những sáng kiến đổi mới khiến Quảng Ninh giữ vững danh hiệu “điểm sáng” trên toàn quốc về chuyển đổi số mọi lĩnh vực trong năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-quang-ninh-2023-nhung-thanh-tuu-an-tuong-2221933.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/chuyen-doi-so-quang-ninh-2023-nhung-thanh-tuu-an-tuong-223.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:17:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221926","title":"Quảng Ninh chuyển đổi số toàn diện: Cơ quan ‘không giấy tờ’ phục vụ dân sinh","description":"Quảng Ninh nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số với cơ quan nhà nước \"không giấy tờ\" trên mọi lĩnh vực phục vụ đời sống con người: y tế, giáo dục, du lịch, kinh doanh, giao thông…","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-chuyen-doi-so-toan-dien-co-quan-khong-giay-to-phuc-vu-dan-sinh-2221926.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/quang-ninh-chuyen-doi-so-toan-dien-co-quan-khong-giay-to-phuc-vu-dan-sinh-180.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:02:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221223","title":"Chiến dịch 'Tin' cần triển khai đồng bộ trên nhiều nền tảng khác nhau","description":"Không chỉ TikTok, một chiến dịch như “Tin” rất cần được triển khai đồng bộ trên nhiều nền tảng khác nhau, kể cả Zalo hay YouTube.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chien-dich-tin-can-trien-khai-dong-bo-tren-nhieu-nen-tang-khac-nhau-2221223.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/chien-dich-tin-can-trien-khai-dong-bo-tren-nhieu-nen-tang-khac-nhau-15.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T08:08:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221909","title":"Hậu vụ hack nghìn tỷ: Kyber Network cam kết hỗ trợ người dùng bị mất tiền","description":"Vụ tấn công mạng nhằm vào startup Kyber Network của Việt Nam đã lấy đi số tài sản mã hóa trị giá hơn 48,8 triệu USD, tương đương hơn 1.100 tỷ đồng tiền Việt.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn thông tin","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/an-toan-thong-tin","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hau-vu-hack-nghin-ty-kyber-network-cam-ket-ho-tro-nguoi-dung-bi-mat-tien-2221909.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/hau-vu-hack-nghin-ty-kyber-network-cam-ket-ho-tro-nguoi-dung-bi-mat-tien-107.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T08:03:55","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221868","title":"Trung Quốc trở thành điểm nóng cho sự đổi mới và áp dụng Fintech","description":"Lĩnh vực Fintech của Trung Quốc trải qua một quá trình phát triển đáng kinh ngạc trong những năm gần đây, góp phần định hình lại cách cung cấp các dịch vụ tài chính trong nước.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/fintech-thay-doi-manh-me-bo-mat-dich-vu-tai-chinh-o-trung-quoc-2221868.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/fintech-thay-doi-manh-me-bo-mat-dich-vu-tai-chinh-o-trung-quoc-1587.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T07:41:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221689","title":"TikTok cam kết đầu tư 12 tỷ euro xây dựng trung tâm dữ liệu độc lập ở châu Âu","description":"Theo lộ trình minh bạch hóa quản lý dữ liệu người dùng châu Âu, TikTok cam kết đầu tư 12 tỷ euro để xây dựng các trung tâm dữ liệu mới ở châu Âu trong vòng 10 năm tới.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh tế số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/kinh-te-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tiktok-cam-ket-dau-tu-12-ty-euro-xay-dung-trung-tam-du-lieu-doc-lap-o-chau-au-2221689.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/tiktok-cam-ket-dau-tu-12-ty-euro-xay-dung-trung-tam-du-lieu-doc-lap-o-chau-au-1.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T07:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221853","title":"Những lĩnh vực ngành nghề sẽ cất cánh nhờ công nghệ 5G","description":"Với mức độ kết nối, tốc độ và hiệu quả chưa từng có, công nghệ 5G được kỳ vọng sẽ thay đổi cuộc chơi trong một số ngành, thúc đẩy đổi mới và chuyển đổi hoạt động kinh doanh.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-linh-vuc-nganh-nghe-se-cat-canh-tren-co-so-cong-nghe-5g-2221853.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cac-linh-vuc-nganh-nghe-se-cat-canh-tren-co-so-cong-nghe-5g-1617.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T07:07:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221880","title":"Hàng triệu tài khoản Gmail sẽ bị xóa, Huawei tiết lộ thử nghiệm Internet vệ tinh","description":"Hàng triệu tài khoản Gmail sẽ bị xóa; Huawei tiết lộ kết quả thử nghiệm Internet vệ tinh;... là những thông tin nổi bật trong bản tin công nghệ thứ 7 tuần này.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-trieu-tai-khoan-gmail-se-bi-xoa-huawei-tiet-lo-thu-nghiem-internet-ve-tinh-2221880.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/hang-trieu-tai-khoan-gmail-se-bi-xoa-huawei-tiet-lo-thu-nghiem-internet-ve-tinh-13.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T07:06:00","option":589824,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221744","title":"Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: IoT chính là các mỏ dầu với trữ lượng vô cùng lớn","description":"\"Mỏ dầu\" IoT tạo ra \"dầu mỏ\" dữ liệu, làm cho thế giới thông minh hơn, xã hội sáng tạo hơn, phù hợp với tính cách người Việt.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-iot-chinh-la-cac-mo-dau-voi-tru-luong-vo-cung-lon-2221744.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/bo-truong-nguyen-manh-hung-iot-chinh-la-cac-mo-dau-voi-tru-luong-vo-cung-lon-4.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:35:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

