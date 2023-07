Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho biết: Qua hai ngày làm việc khẩn trương, tích cực, dân chủ, nghiêm túc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp đã nghe UBND tỉnh Bến Tre báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, thảo luận về những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, thu chi, phân bổ ngân sách nhà nước trong 6 tháng cuối năm 2023…

Từ đó đại biểu đã đề xuất bổ sung nhiều giải pháp nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023. HĐND tỉnh cũng đã dành thời gian xem xét, thảo luận và quyết nghị 27 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội được trình tại kỳ họp.

Nhận định năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 5 năm 2021 -2025.

Dự báo tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2023 còn nhiều khó khăn, thách thức như giá cả hàng nông sản giảm, chỉ số giá tiêu dùng tăng, do tác động của thị trường nên quy mô sản xuất, kinh doanh chậm mở rộng để phát triển, thu ngân sách và chi đầu tư phát triển còn nhiều khó khăn.

Một góc thành phố Bến Tre

Để vượt qua các khó khăn, thách thức này cần phải có tinh thần quyết tâm, quyết liệt, tập trung mới đảm bảo hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2023 đã đề ra.

Do đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp cần quan tâm tập trung một số công việc trọng tâm.

Thứ nhất, triển khai ngay các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua đến các ngành, các cấp và đối tượng thụ hưởng để nghị quyết đi vào cuộc sống; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin để nhân dân đồng thuận và chung sức thực hiện đạt kết quả cao, nhất là các nghị quyết về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023; nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025; nghị quyết về việc thông qua cơ chế điều chỉnh các NQ về việc thông qua đề xuất dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre; nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp dẫn đầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre; nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ hoạt động phí đối với trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre …

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, nhất là dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2, đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2, hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV trên địa bàn tỉnh Bến Tre….

Thứ ba, tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá, xây dựng con người Bến Tre đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nâng chất phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đầu tư phát triển nguồn lực y tế, nhất là quan tâm thu hút nguồn nhân lực ngành y tế; củng cố, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Thứ tư, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ và ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất, bảo đảm chất lượng, kịp thời, đúng quy định. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và thực thi đúng, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là nghị quyết HĐND.

Thứ năm, bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nâng cao năng lực dự báo, đánh giá chính xác, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời có phương án giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là các vấn đề phát sinh liên quan đến các công trình, dự án trọng điểm, không để trở thành điểm nóng.

Thứ sáu, tập trung hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình HĐND tỉnh xem xét và ban hành nghị quyết trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để sớm triển khai thực hiện.

Thứ bảy, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với UBND tỉnh triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh trong hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên để nắm rõ nghị quyết của HĐND tỉnh để khi triển khai thực hiện tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND trên địa bàn tỉnh.

Cửu Long