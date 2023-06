Năm 2022 - 2023, Techcombank nhận được nhiều giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín: - Top 163 Ngân hàng Giá trị nhất Toàn cầu 2023, với giá trị thương hiệu được định giá 1,4 tỉ USD - The Brand Finance - “Ngân hàng Bán lẻ xuất sắc nhất Việt Nam” và “Ngân hàng Bán lẻ Tư nhân xuất sắc nhất Việt Nam” 2023 - The Asian Banker - “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam - Best Bank in Vietnam” 2022 - Euromoney (năm thứ 3 liên tiếp); - “Ngân hàng số tốt nhất cho khách hàng tại Việt Nam2022” - Global Finance; - “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022” - The Asian Banking & Finance (ABF); - “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam” - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) (năm thứ 3 liên tiếp). - “Nơi làm việc tốt nhất 2022 ” - Great Place to Work