Chú trọng nguồn gốc an toàn và chất lượng dinh dưỡng

Ngày 20/7, Tập đoàn TH tổ chức sự kiện “Lễ ra mắt TH true FOOD - Bộ sản phẩm bếp Việt - Người nội trợ tử tế”, đánh dấu việc gia nhập thị trường thực phẩm chế biến với 9 sản phẩm sẽ lên kệ thuộc bộ sản phẩm bánh gạo, sủi cảo, thịt xông khói, kim chi, xúc xích xông khói.

Trong đó, bộ sản phẩm bánh gạo có hai loại gồm bánh gạo xốt phô mai và bánh gạo Mozzarella xốt phô mai. Với sản phẩm này, TH true FOOD sử dụng gạo Japonica có nguồn dinh dưỡng dồi dào, kết cấu mềm dẻo. Thành phần phô mai có xuất xứ hoàn toàn từ trang trại TH, đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất.

Các sản phẩm đầu tiên của TH true FOOD ra mắt người tiêu dùng. Ảnh: TH

Bộ sản phẩm Sủi cảo TH true FOOD gồm ba loại: nhân thịt heo; nhân tôm kết hợp thịt - rau củ tươi; và nhân thịt - phô mai Mozzarella. Sản phẩm này cung cấp nhiều nhóm chất dinh dưỡng cho người tiêu dùng, từ tinh bột, protein đến chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất béo, đồng thời, đảm bảo tính tiện lợi, phục vụ nhu cầu của các gia đình hiện đại.

Kim chi cải thảo cắt lát TH true FOOD là sản phẩm trải qua quá trình lên men tự nhiên trên dây chuyền hiện đại, lưu giữ độ tươi giòn và dinh dưỡng tự nhiên, có hương vị chua thanh, cay nhẹ. Sản phẩm đảm bảo “hai không”: không sử dụng chất tạo màu và không sử dụng chất bảo quản.

Ông Phạm Thế Quyền - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển, Tập đoàn TH khẳng định: “Nguyên liệu của các sản phẩm TH true FOOD xuất phát từ các nhà cung cấp uy tín, dễ dàng truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng, tự nhiên, đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Hơn hết, tất cả các sản phẩm thực phẩm chế biến của thương hiệu đều không dùng chất bảo quản”.

Bà Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH (thứ ba từ phải sang) cùng các chuyên gia khách mời ra mắt bộ sản phẩm mới. Ảnh: TH

Đầu tư dây chuyền và công nghệ hiện đại

Theo GS. TS. Phan Thị Kim - Viện trưởng Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng, các sản phẩm thực phẩm chế biến có hai yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến sức khỏe của người tiêu dùng, đó là tính an toàn, sau đó là dinh dưỡng. Đây là hai yếu tố song hành và cần được kiểm soát nghiêm ngặt. Do đó, người tiêu dùng cần xây dựng thói quen đọc nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ và cách bảo quản để đảm bảo tính an toàn và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn.

“Dù hàm lượng dinh dưỡng đảm bảo bao nhiêu nhưng nếu có vi khuẩn, virus hay hóa chất độc hại, mọi yếu tố còn lại đều vô ích”, bà Kim nhấn mạnh.

PGS. TS. Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Ảnh: TH

PGS. TS. Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng khẳng định, an toàn thực phẩm là yếu tố cơ bản của sức khỏe và cần thiết cho sự phát triển bền vững. Việc tiếp cận đủ lượng thực phẩm sạch là chìa khóa để duy trì cuộc sống và tăng cường sức khỏe. An toàn thực phẩm, dinh dưỡng và an ninh lương thực có quan hệ chặt chẽ. Thực phẩm không an toàn sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn bệnh tật, suy dinh dưỡng, đặc biệt ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người già và bệnh nhân.

Đại diện Tập đoàn TH cho biết, để đảm bảo chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp đã vận hành Nhà máy Chế biến thực phẩm sạch TH tại Bắc Ninh với quy mô và công nghệ hiện đại hàng đầu Việt Nam. Toàn bộ các sản phẩm thực phẩm chế biến TH true FOOD được sản xuất tại nhà máy này.

Với diện tích xây dựng hơn 41.000 m2, toàn bộ nhà xưởng, thiết bị, công nghệ sản xuất được thiết kế theo các tiêu chuẩn và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, gồm 12 dây chuyền sản xuất thực phẩm hiện đại, đồng bộ, công suất lớn do các công ty hàng đầu châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc cung cấp.

Nhà máy có khả năng xử lý toàn bộ các công đoạn từ sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản và lưu thông với đa dạng sản phẩm chất lượng cao, quy trình quản lý chất lượng quốc tế; đạt chứng nhận FSSC 22000 - tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn diện.

Dây chuyền sản xuất sủi cảo trong Nhà máy Chế biến thực phẩm sạch TH tại Bắc Ninh. Ảnh: TH

Nhà máy sở hữu hệ thống cấp đông siêu tốc IQF hiện đại, sử dụng các băng chuyền chuyển động với tốc độ chậm. Tại đây, sản phẩm được tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh ở nhiệt độ thấp dần, từ -35 đến -40 độ C. Công nghệ này giúp lưu giữ tối đa hương vị tươi ngon và dinh dưỡng của sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm, thay vì sử dụng chất bảo quản.

Trong tháng 8/2023, công ty sẽ tiếp tục ra mắt sản phẩm thịt xông khói gồm hai loại chân giò xông khói, ba chỉ xông khói và sản phẩm xúc xích xông khói.

Trong thời gian tới, TH true FOOD phát triển danh mục sản phẩm đa dạng, gồm nhóm sản phẩm chế biến (giò, chả, thịt viên), nhóm sản phẩm từ tinh bột (bún, bánh phở, đậu phụ), nhóm sản phẩm tiện lợi (bò kho, nước hầm, nước lẩu) và các loại xốt. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm suất ăn dinh dưỡng.

Hải An