Tối nay (3/10), Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở đối với ông Vũ Văn Hạnh (Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà; SN: 1970, trú tại xã Đông Đô, huyện Hưng Hà) để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là diễn biến tiếp theo của việc điều tra mở rộng vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đoàn Đức Thiều, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình), nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà (SN: 1978, trú khu phố Thị Độc, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cũng trong vụ án, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ từ cấp huyện đến cấp thôn ở huyện Hưng Hà.

Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm, triệt để, đúng quy định của pháp luật.