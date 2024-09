Chiều nay (16/9), Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Hà Mạnh Tú (sinh năm 1961, trú tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Hà Mạnh Tú tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 6h45 ngày 10/9, Hà Mạnh Tú mang theo một con dao bầu đến trụ sở UBND xã Nam Hải, chửi bới, lăng mạ và đe dọa cán bộ tại đây.

Nhận thấy hành vi của đối tượng có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của cán bộ cùng người dân, Công an xã Nam Hải đã tước bỏ hung khí, khống chế đối tượng và đưa về trụ sở Công an huyện để xử lý.

Công an huyện Tiền Hải đang củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.