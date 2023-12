Năm 2022, các chỉ tiêu về an toàn thông tin của Thái Nguyên đã đạt được gồm: Tối thiểu 70% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; 100% người đứng đầu của các đơn vị, tổ chức nhà nước (trực thuộc cơ quan) được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin; Trên 90% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan (bao gồm cả các đơn vị, tổ chức nhà nước trực thuộc) được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin; 80% số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được đào tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin.

Các thành viên Đội ứng cứu và xử lý sự cố an ninh mạng tỉnh Thái Nguyên tham gia Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Bước sang năm 2023, Thái Nguyên đặt mục tiêu chú trọng bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để ra quyết định và hoạch định chính sách; kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin; Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân; Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đào tạo hoặc cử nhân sự chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin/công nghệ thông tin tham gia các khóa đào tạo về quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin; Tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập về an toàn thông tin mạng...

Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, Sở TT&TT tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình bồi dưỡng, tập huấn kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin; Trung tâm SOC đã thực hiện tốt chỉ đạo của Sở TT&TT, triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Trong đó, Trung tâm đã thực hiện chia sẻ, kết nối tới mạng lưới giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia; Bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, an toàn thông tin cho nhân sự 30 đơn vị cấp Sở, ban, ngành và UBND các xã...

Cụ thể, Sở TT&TT Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2023 trong tháng 9.

Gần 80 học viên là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số, triển khai, vận hành hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị và thành viên đội Ứng cứu và xử lý sự cố an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tham gia Chương trình bồi dưỡng, tập huấn.

Tại Chương trình bồi dưỡng, tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) hướng dẫn chi tiết một số quy định về bảo đảm an toàn thông tin; về xác định và thực thi bảo vệ HTTT theo cấp độ; hành lang pháp lý về bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ; xác định các chủ thể có liên quan; xác định cấp độ an toàn HTTT; xây dựng hồ sơ đề xuất an toàn HTTT; thẩm định, phê duyệt cấp độ an toàn HTTT... Chương trình góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác thực thi các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin, đặc biệt là triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và duy trì, nâng cao hiệu quả của mô hình 4 lớp bảo đảm an toàn thông tin; trang bị kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Cán bộ Sở TT&TT vận hành các hệ thống giám sát và cảnh báo sớm tấn công, gây mất an toàn mạng. Ảnh: baothainguyen.vn

Trong năm, Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở TT&TT đã tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho nhân sự của 30 đơn vị cấp sở, ban, ngành và UBND các xã trong toàn tỉnh.

Trả lời Báo Thái Nguyên, ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở TT&TT Thái Nguyên, cho biết: "Để bảo đảm an toàn, an ninh mạng, chúng tôi hết sức chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ nhân lực phụ trách quản lý và vận hành các hệ thống CNTT trên địa bàn. Sở tập trung đẩy mạnh các hoạt động giám sát, cảnh báo sớm, chính xác các nguy cơ gây mất an toàn, an ninh trên không gian mạng; đồng thời tăng cường khả năng hỗ trợ ứng cứu, tham gia hỗ trợ giải quyết các sự cố. Đây cũng là điều kiện tiên quyết thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh nhanh chóng và bền vững".

Tính đến giữa tháng 11/2023, thống kê cho thấy, hệ thống quản lý tập trung tại Trung tâm SOC tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 2.522 máy tính của các cơ quan, tổ chức nhà nước đã được cài đặt và chia sẻ dữ liệu mã độc.

Việc đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn Thái Nguyên cũng đã được triển khai theo mô hình "4 lớp", gồm lực lượng tại chỗ, giám sát chuyên nghiệp, độc lập kiểm tra và kết nối với hệ thống giám sát quốc gia.

Cũng trong năm 2023, ngoài phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên, Sở TT&TT tỉnh cũng phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06) - Bộ Công an và Trường CNTT-TT thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức chuyển đổi số, an ninh an toàn thông tin cho 370 học viên là cán bộ, công chức, viên chức tham gia triển khai các nhiệm vụ Đề án 06.