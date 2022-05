Thẩm mỹ viện Saigon Star ứng dụng sụn Surgiform khắc phục mũi sửa hỏng

Sụn Surgiform - góc nhìn từ chuyên gia

Theo BS. Nguyễn Hữu Hoạt, Giám đốc chuyên môn Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Saigon Star là người có nhiều năm kinh nghiệm, tham gia nhiều khóa thẩm mỹ chuyên sâu, là người đã tiên phong sử dụng chất liệu sụn Surgiform cao cấp vào những ca khắc phục mũi bị sửa hỏng.

Theo BS. Hoạt, “Sụn Surgiform chính là “bước đột phá” trong ngành thẩm mỹ, được nhập khẩu chính hãng từ Mỹ, và FDA Hoa Kỳ cấp phép sử dụng. Chất liệu này có độ bền, dẻo, độ bám dính, có độ tương thích cao với cơ thể, không có hiện tượng lộ sóng hay đào thải chất liệu. Mang đến niềm tin cho hàng triệu khách hàng trong việc phục hồi chiếc mũi hỏng, giúp sở hữu nhan sắc mới xinh đẹp hơn, tìm lại được sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống”.

Còn theo ông Mathew Fairfax, CEO công ty Surgiform, “Một ca sửa mũi thành công cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là sự kết hợp của chất liệu sụn và kỹ thuật của bác sĩ. Khi tạo ra sụn Surgiform tôi rất mong muốn nó mang lại giá trị thẩm mỹ an toàn cho toàn bộ khách hàng. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi sụn Surgiform của mình được một bác sĩ chuyên môn cao, kỹ thuật giỏi tại Việt Nam ứng dụng vào khởi tạo đường nét trên gương mặt, đặc biệt là sửa mũi hỏng”.

Tìm lại niềm tin cho khách hàng là nạn nhân thẩm mỹ chui

Biến chứng mũi hỏng không chỉ ảnh hưởng đến nhan sắc, tâm lý mà còn là cả sức khỏe. Nhiều người rơi vào vòng luẩn quẩn “tiền mất tật mang”, cạn kiệt sức khỏe, thời gian và cả nguồn lực để sửa đi sửa lại nhưng vẫn không thể hoàn thiện. Ứng dụng sụn Surgiform, Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Saigon Star mong muốn góp phần mang đến giá trị thẩm mỹ an toàn và hiệu quả lâu dài.

Tại Hội thảo, các khách mời lắng nghe chia sẻ của 2 ứng viên là chị Đặng Kim Tuyết và chị Vũ Thị Thu Thảo trong chương trình “Sửa mũi hỏng - Chữa tâm hồn”. Đây là chương trình giúp khách hàng đang gặp biến chứng sau nâng mũi tìm lại sự tự tin, niềm đam mê trong cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Theo đại diện Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Saigon Star, các ứng viên sẽ được tài trợ 100% không mất bất kỳ khoản phí nào.

Chị Đặng Kim Tuyết đã từng sửa mũi 4 lần và cả 4 lần đều thất bại. Hiện tại đầu mũi bị đỏ, hở vách ngăn, lòi sụn bên trong và có dấu hiệu co rút biến dạng.

Chị Tuyết chia sẻ: “Thực sự trải qua 4 lần phẫu thuật, chịu nhiều đau đớn tôi quá ám ảnh và dần mất niềm tin vào bác sĩ thẩm mỹ. Đến giờ đi đâu tôi cũng phải bịt khẩu trang, tự ti khi tiếp xúc với người khác. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay mũi sửa lại phải tốn thêm tiền, gia đình tôi càng nợ chồng chất”.

Ôm đau đớn tuyệt vọng gần như bỏ cuộc nhưng một lần nữa chị đã biết đến chương trình “Sửa mũi hỏng - Chữa tâm hồn” của Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Saigon Star, chị đã mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của chính mình và may mắn là được người lựa chọn để tài trợ 100% chi phí. Chị rất mong chờ chặng đường thay đổi ở phía trước.

Chị Vũ Thị Thu Thảo đã nâng mũi cách đây 12 năm. Sau đó 6 năm, mũi có tình trạng sưng đỏ, mưng mủ, bắt đầu lòi sụn. Chị lại đến thăm khám với 1 bác sĩ khác, bác sĩ chỉ định rút sụn và phải ký giấy cam kết những vấn đề sau đó không liên quan tới bác sĩ và phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Do sụn đâm thủng đầu mũi nên bị lủng, hình thành sẹo ở đầu mũi. Sau khi tháo sụn, mũi cũng bị co rút biến dạng. Trong khi chị Thảo lại không có điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vì không có tiền nên chị đã sống chung mũi hỏng 6 năm trời. May mắn được là ứng viên được bác sĩ chọn trao suất sửa mũi hỏng miễn phí chị như được tiếp thêm động lực, được “sống lại” lần nữa.

Theo đại diện Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Saigon Star, “Sửa mũi hỏng - Chữa tâm hồn” mùa 3 hứa hẹn mang đến màn thay đổi ngoạn mục với sự tiên phong ứng dụng sụn Surgiform vào phục hồi mũi hỏng, định hình và khởi tạo đường nét trên gương mặt giúp hiệu quả thẩm mỹ đạt cao nhất.

Thẩm mỹ viện Saigon Star - Saigon Star Beauty Center Giấy phép Sở Y Tế: 04498/HCM-GPHĐ Địa chỉ: 400CD Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TP.HCM

Tố Uyên