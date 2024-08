Hà Giang:

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Bắc Quang, mưa lớn trong 2 ngày 24 – 25/8 trên địa bàn huyện đã khiến 3 người thương vong.

Cụ thể, tối 24/8, bà Đặng Thị C. đến chơi nhà hàng xóm (cùng thôn Nặm Tạu, xã Đức Xuân), do mưa lớn nên bà C. đã ở lại đến đêm, chờ ngớt mưa mới về nhà. Trên đường về nhà, bà C. đi qua suối Nặm Tạu thì bị nước lũ cuốn trôi.

Đến sáng nay (25/8), lực lượng chức năng xã Đức Xuân đã tìm thấy thi thể bà C. và bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện trường vụ sạt lở khiến 2 người bị thương tại thị trấn Vĩnh Tuy (huyện Bắc Quang). Ảnh: Báo Hà Giang

Vào rạng sáng nay, tại thị trấn Vĩnh Tuy (huyện Bắc Quang), một khối lượng đất đá lớn từ mái taluy dương đã sạt lở làm sập tường một gia đình tại tổ dân phố Quyết Tiến.

Hậu quả khiến 2 người đang ở trong nhà là chị Nguyễn Thị N. (29 tuổi) gãy chân và cháu Trần Khánh L. (8 tuổi) bị đa chấn thương. Hiện cả 2 người đang được chăm sóc tại bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (tỉnh Tuyên Quang).

Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Quang bị ngập úng. Ảnh: Báo Hà Giang

Ngoài ra, mưa lớn trên địa bàn huyện Bắc Quang cũng làm thiệt hại về kinh tế, hư hỏng nhiều công trình giao thông. Ước tính trên toàn huyện thiệt hại khoảng 1,1 tỷ đồng.