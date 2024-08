Ngày 28/8 - 1/9, Liên hoan Guitar Quốc tế Sài Gòn 2024 (Saigon International Guitar Festival – SIGF 2024) diễn ra tại Nhạc viện TPHCM.

Sự kiện gồm 6 buổi hòa nhạc, cuộc thi guitar cổ điển mở rộng cho thí sinh khu vực châu Á cùng nhiều buổi hội thảo, lớp học chuyên sâu với các nghệ sĩ guitar quốc tế.

Các buổi hòa nhạc chia thành nhiều chủ đề. Đêm Mở màn có nghệ sĩ Kindle Jürg (Thụy Sĩ), Risa Shimono và Kozo Tate (Nhật), nhóm Tứ tấu guitar Sài Gòn gồm Nguyễn Thanh Huy, Nguyễn Trí Đoàn, Huỳnh Bá Thơ và Trần Hoài Phương.

Đêm Nghệ sĩ trẻ tài năng có Kasia (Ba Lan), Pongpat Pongradit và Nutthachai Chaivanich (Thái Lan).

Nghệ sĩ Admir Doci. Ảnh: Tư liệu

Trong đó, Nutthachai, 14 tuổi, mệnh danh thần đồng. Nghệ sĩ trẻ theo đuổi bộ môn từ 8 tuổi, sở hữu loạt thành tích như: giải Nhất bảng Mở rộng Thailand International Guitar Competition 2023, giải Nhất bảng Dưới 18 Tuổi Thailand International Guitar Competition 2023, giải Nhất bảng Mở rộng Pattaya International Guitar Festival and Competition 2023, giải Nhất bảng Mở rộng Saigon International Guitar Festival and Competition 2023, giải Nhất bảng Dưới 18 tuổi Saigon International Guitar Festival and Competition 2023, giải Nhất bảng Dưới 18 tuổi Manuel Adalid International Guitar Festival and Competion 2023, giải Nhất bảng Dưới 15 tuổi TGS Guitar Award 2023 và giải Nhất bảng Dưới 18 tuổi TGS Guitar Award 2023.

Đêm Huyền thoại có sự góp mặt của nghệ sĩ An Trần (Mỹ gốc Việt) và Benjamin Verdery (Mỹ). Đêm chủ đề Sự tuyệt diệu của Baroque có danh cầm Admir Doci (Thụy Sĩ) và nghệ sĩ lão thành Gérard Abiton (Pháp).

Thần đồng Thái Lan Nutthachai. Ảnh: Tư liệu

Cuộc thi guitar trong khuôn khổ Liên hoan gồm 5 bảng đấu: bảng Mở rộng, bảng Dưới 18 tuổi, bảng Hòa tấu, bảng Không chuyên và bảng Không chuyên dưới 13 tuổi.

Liên hoan còn có những lớp học chuyên sâu do các tên tuổi như Benjamin Verdery (Mỹ), Admir Doçi (Thụy Sĩ), Gérard Abiton (Pháp), Keun Cheng (Malaysia) và Giovanni Grano (Italy) đứng lớp.

Ngoài ra, còn có những buổi giao lưu với nghệ nhân chế tác guitar. Điểm nhấn là buổi chiêm ngưỡng và thưởng thức âm thanh của cây đàn guitar 13 dây hiếm có của nghệ sĩ Admir Doci.

Tròn 10 năm tổ chức (2014 - 2024), BTC tự hào Liên hoan là nơi gieo mầm cho các tài năng guitar Việt Nam, nơi trao đổi chuyên môn, kiến thức âm nhạc chuyên ngành giữa Việt Nam và quốc tế.

Qua Liên hoan, Nhạc viện TPHCM nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật, có môi trường trao đổi, học tập đa dạng và phong phú, giúp cho học sinh, sinh viên phát triển toàn diện và tiếp cận cơ hội giao lưu nghệ thuật chuyên ngành với các nước.