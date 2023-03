Trong tháng 3/2023, Thủ đô Hà Nội đón 2,09 triệu lượt khách, tăng 38,3% so với cùng kỳ 2022, tăng 13% so với tháng 2/2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 397,2 nghìn lượt khách, tăng 40% so với tháng 2/2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng hơn 7,9 nghìn tỷ đồng, tăng 82,7% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 12,8% so với tháng 2/2023.

Với mức tăng trưởng này, ngành Du lịch Thủ đô dự kiến trong quý I/2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 5,88 triệu lượt khách. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 978,7 nghìn lượt khách. Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, năm 2023 ngành du lịch Thủ đô đặt mục tiêu đón và phục vụ trên 22 triệu lượt khách, trong đó có trên 3 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 77.000 tỷ đồng.

Hiện Hà Nội có 3.756 cơ sở lưu trú du lịch với 70.218 phòng, trong đó có 602 khách sạn đã được xếp hạng từ 1-5 sao với 25.432 phòng, chiếm 16% tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn và 36,2% tổng số phòng. Trong tháng 3/2023, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 sao ước đạt khoảng 56,4%, tăng 0,2% so với tháng 2/2023 và tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết, để có kết quả khả quan trong quý I, ngành Du lịch Thủ đô đã nỗ lực quảng bá, tuyên truyền với nhiều sự kiện lớn được thực hiện như: Hoạt động khởi động du lịch “Get on – Hà Nội để yêu 2023”, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023. Đồng thời, ngành Du lịch Thủ đô đã đề nghị các địa phương, doanh nghiệp đổi mới cách xây dựng sản phẩm, ra mắt nhiều sản phẩm đặc sắc, đặc trưng của Hà Nội cũng như các sản phẩm liên kết, tạo được sức hút với du khách trong và ngoài nước.