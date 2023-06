Tối 1/6, ông Đỗ Huy Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) xác nhận, từ tháng 7 tới đây, du khách có thể từ Hạ Long bay ra Cô Tô bằng thủy phi cơ. Cùng ngày, các đơn vị liên quan đã khảo sát điều kiện cất hạ cánh đường bay từ đảo Tuần Châu - Hạ Long ra Cô Tô và huấn luyện bay cho phi công thủy phi cơ tại huyện Cô Tô.

Được biết, việc mở đường bay sẽ giúp giảm thời gian từ Hạ Long ra đảo Cô Tô còn 20 phút (trước đó 90 phút). Trong hành trình, du khách sẽ được ngắm vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, Đảo Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu và toàn cảnh đảo Cô Tô từ trên cao.

Ông Nguyễn Bá Hải – Cơ trưởng Thủy phi cơ Công ty Cổ phần Hàng không Hải Âu cho biết: "Qua khảo sát, chúng tôi thấy Cô Tô có nhiều thuận lợi cho hành trình bay và chúng tôi tự tin có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn đưa vào khai thác mở đường bay tại đảo Cô Tô". Đơn vị này đã khai thác và có kinh nghiệm hoạt động 10 năm tại Vịnh Hạ Long.

Loại máy bay được dùng để đưa vào khai thác tuyến bay sẽ do hãng Cessna Caravan thuộc tập đoàn hàng không Textrol, Mỹ, sản xuất. Đây là máy bay một động cơ lớn nhất, an toàn nhất khi hạ cánh trên mặt nước (theo Cục Hàng không Liên bang và Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế), đạt tiêu chuẩn về ổn định, hiệu quả nhiên liệu và mức độ an toàn. Loại máy bay này cũng được đánh giá là có khả năng bay và hạ cánh tại bất kỳ vùng nước hay khu vực đường băng mặt đất nào.

Cô Tô hiện là điểm du lịch thu hút khách du lịch của tỉnh Quảng Ninh. Trong năm tháng đầu năm 2023, huyện đảo đón gần 72.000 lượt khách, với số ngày lưu trú gần 157.000, thời gian lưu trú bình quân trên 2 ngày mỗi khách. Riêng trong tháng 5/2023, huyện Cô Tô đón gần 39.000 lượt khách, trong đó có hơn 1.100 khách quốc tế.