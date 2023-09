Với hai trận thắng trước Hàn Quốc và Uzbekistan, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có được 5 điểm, dẫn đầu bảng C giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023.

Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) sau trận thắng Uzbekistan ở trận ra quân đã thua sát nút 2-3 trước Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C. Với kết quả này, Đài Loan (Trung Quốc) đứng vị trí thứ 2, kém Việt Nam 1 điểm.

Muốn đi tiếp, Đài Loan (Trung Quốc) buộc phải thắng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bởi ở trận còn lại Hàn Quốc gần như cầm chắc chiến thắng trước Uzbekistan.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được đánh giá trên cơ so với Đài Loan (Trung Quốc)

Trong lần đối đầu gần nhất giữa cả 2 đội tại AVC Challenge Cup 2023, Thanh Thúy cùng các đồng đội đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) 3-0. Hiện tại, trên BXH bóng chuyền thế giới FIVB, Việt Nam xếp trên Đài Loan (Trung Quốc) 2 bậc.

Trở lại trận đấu, với quyết tâm giải quyết đối thủ trong 3 set, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung ra đội hình mạnh nhất. Hai đội chơi giằng co rất hấp dẫn. Sau khi Đài Loan (Trung Quốc) vượt lên dẫn trước 11-9, các cô gái Việt Nam có chuỗi lên 4 điểm và dẫn 13-12, 17-13, trước khi thắng set 1 với 25-18.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi

Set 2, Thanh Thúy có 3 pha chắn bóng ăn điểm liên tiếp khiến đối thủ buộc phải hội ý. Cũng như set đầu tiên, Đài Loan (Trung Quốc) cố gắng bám đuổi từng điểm số và có thời điểm vượt lên dẫn trước. Về cuối set đấu, Lâm Oanh có những pha chuyền bóng rất tốt giúp Kiều Trinh ghi điểm số quan trọng, giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 25-22.

Set 3, Đài Loan (Trung Quốc) chơi rất cố gắng, dẫn trước 4-1. Nhưng sau đó Thanh Thúy và các đồng đội gỡ hòa 5-5, 9-9. Bước ngoặt của set đấu này là chuỗi ghi 4 điểm liên tiếp của Đài Loan (Trung Quốc) để dẫn 14-10. Lợi thế dẫn điểm giúp đội bóng hạng 50 thế giới giành chiến thắng 25-18, rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Đài Loan (Trung Quốc) chơi rất cố gắng ở set 3

Rút ra nhiều bài học, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi tốt hơn trong set 4, có chuỗi ăn 5 điểm liên tiếp để vượt lên dẫn trước, sau đó duy trì được khoảng cách an toàn. Đài Loan (Trung Quốc) nỗ lực bám đuổi nhưng vẫn phải chấp nhận thua 17-25.

Với chiến thắng chung cuộc 3-1, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành ngôi nhất bảng C sau 3 trận thắng, cùng Hàn Quốc (xếp nhì bảng C sau trận thắng Uzbekistan 3-0) đi tiếp vào vòng 2.

Chiến thắng xứng đáng cho Thanh Thúy và các đồng đội

Theo điều lệ giải đấu, hai đội nhất-nhì bảng C cùng hai đội nhất-nhì bảng A gặp nhau ở vòng 2. Bảng còn lại là hai đội nhất-nhì bảng B và hai đội nhất-nhì bảng D. Ở vòng này, Việt Nam không phải gặp lại Hàn Quốc, do đã đối đầu ở vòng bảng của bảng C. Hai đối thủ còn lại là Thái Lan (nhất bảng A) và khả năng cao là Australia (nhì bảng A).

Cơ hội vào bán kết với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là rất lớn khi được đánh giá cao hơn so với Australia và chỉ xếp sau Thái Lan ở vòng 2.