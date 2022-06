Thăng hàm Thiếu tướng cho Phó Giám đốc Công an TP.HCM Nguyễn Sỹ Quang

Chiều 1/6 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp Thiếu tướng đối với ông Nguyễn Sỹ Quang (Phó Giám đốc Công an TP.HCM). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm đã trao quyết định phong cấp bậc hàm Thiếu tướng của Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Sỹ Quang.

Ông Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM được thăng hàm Thiếu tướng

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, ông Nguyễn Sỹ Quang là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác chiến đấu, có phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng, phong cách làm việc sâu sát, trách nhiệm và tận tụy.

Đây là sự ghi nhận, đánh giá của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với cá nhân Thiếu tướng ,là niềm vinh dự, tự hào của đồng chí và gia đình, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào chung của lực lượng CAND.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang

Được biết, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (SN 1970, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Ông có học hàm Thạc sĩ – ngành Luật học, cử nhân An ninh điều tra.

Sau khi tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, ông được phân công về Công an TP.HCM, làm công tác nghiệp vụ an ninh; lần lượt giữ các chức vụ: Phó đội trưởng, Đội trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 4 - Công an TP.HCM.

Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30/12/1993.

Từ tháng 4/2009 đến tháng 3/2019, ông được bổ nhiệm và bố trí giữ các chức vụ: Phó Trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 4, Phó Chánh Văn phòng Công an TP.HCM và Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

Từ tháng 4/2019 đến nay, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, được tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 (từ tháng 10/2020).

Ông đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu, bằng khen, huy chương như: Huy chương Vì An ninh Tổ quốc, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, bằng khen của Thủ tướng vì thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trang Nguyên