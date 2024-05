Ngày 17/5, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn do thang máy tự chế vận chuyển vật liệu xây dựng rơi tự do, làm 7 người bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC.

Khoảng 10h30 cùng ngày, tại công trình xây dựng nhà bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1983, ở tổ dân phố Đại Phú 1, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang) chiếc thang máy tự chế rơi tự do khiến 7 thợ xây bị thương.

Khi đó, 7 người này sử dụng thang máy tự chế (dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng) đi từ tầng 4 xuống tầng 1, khi đi đến tầng 2 (cách mặt đất khoảng 3m) thì thang máy bị rơi.

Công an huyện Lạng Giang tiến hành khám nghiệm, điều tra xác minh. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, 7 thợ xây đã được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu, điều trị. Sự việc không có người bị tử vong.