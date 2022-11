Quỳnh Nga gợi cảm vòng 1, Thanh Hằng thần thái giữa đồi thông

Rừng thông của Đại Lải dưới ánh nắng chiều thu đã trở thành không gian thơ mộng cho NTK Hà Duy và NTK Vân Anh Scarlet trình diễn các bộ sưu tập mới trong show See in the forest. Dàn sao đình đám đã hội tụ về không giang lãng mạn này để cùng chiêm ngưỡng những BST của 2 NTK.

Siêu mẫu Thanh Hằng, người đẹp Tố Như, Phùng Ngọc Bảo Vân.

Nghệ sĩ Hoàng Rob, siêu mẫu Phương Mai, Hoa hậu Phan Hoàng Thu.

Diễn viên Quỳnh Nga, Hoa hậu Ngọc Anh, Diễm Hương.

Vợ chồng Á hậu Phương Nga - Bình An, diễn viên Thu Quỳnh, Hồng Diễm.

MC Mạnh Khang, ca sĩ Hoàng Quyên, diễn viên Hương Giang...

Tại show diễn, NTK Hà Duy đã giới thiệu bộ sưu tập Rainbow in the Forest. Đúng như hình ảnh chiếc cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa, màn trình diễn của Hà Duy tràn ngập các tông màu mạnh, bắt mắt.

Xuyên suốt 40 thiết kế là sự biến đổi màu sắc liên tục từ gam nóng đến gam lạnh, từ tông trầm đến tông nổi bật như hồng, cam, xanh neon… cùng giai điệu âm nhạc rộn ràng, vui tươi.

Hà Duy cho biết, nguồn cảm hứng sáng tạo của anh đến từ chính những cảm xúc từ khi anh làm bố. Sự xuất hiện của con trai Minh Nhật khiến cuộc sống của anh trong hơn năm qua có nhiều màu sắc mới mẻ và thay đổi từ lối sống đến cách suy nghĩ và mục tiêu cuộc đời. Anh ví con trai như chiếc cầu vồng sau cơn mưa, tưới mát tâm hồn, cuộc sống của anh.

Ở một góc độ khác, hình ảnh chiếc cầu vồng cũng được Hà Duy ẩn ý nói về vẻ đẹp chín muồi của người phụ nữ trưởng thành.

Với nhà thiết kế sinh năm 1987, phụ nữ dù có vóc dáng không cân đối, mập mạp, thậm chí khiếm khuyết trên cơ thể… cũng đều sở hữu vẻ đẹp độc bản của riêng họ. Từ khi bước chân vào làng thời trang, anh luôn đề cao tôn vinh nét đẹp của họ thông qua mỗi trang phục dạ hội lộng lẫy.