Đầu tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn. Trong vòng 1 tháng rưỡi, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận hơn 4,6 tỷ đồng từ sự chung tay tích cực của các tổ chức kinh doanh, ngân hàng cũng như các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh.

Cuộc vận động là một trong những nỗ lực của Thanh Hóa nhằm phấn đấu đến ngày 30/9/2025, có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở…

Một căn nhà vững chắc, ấm áp là “hậu phương” cần thiết để những gia đình còn khó khăn sẵn sàng bước ra ngoài xã hội để phát triển kinh tế.

Đối với hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo thứ tự ưu tiên về hiện trạng nhà ở như: hộ có danh sách trong quyết định phê duyệt hỗ trợ nhà ở của Ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân tỉnh; hộ có nhà ở nhưng đã bị hư hỏng, đổ sập, không thể sử dụng được; hộ có nhà ở tạm, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn; hộ đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ các chương trình, chính sách, đề án hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội hoặc tổ chức xã hội khác nhưng đến nay đã hư hỏng, dột nát, không đảm bảo an toàn và hộ chưa có nhà ở do tách hộ.

Mức hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở, hộ gia đình chính sách là 80 triệu đồng/hộ.

Tính đến cuối năm 2023, tỉnh Thanh Hóa có tỉ lệ hộ nghèo đa chiều là 11,23%; tổng số hộ nghèo và cận nghèo là 16.788 hộ; trong đó, tỉ lệ hộ nghèo là 6,84%, tổng số hộ nghèo là 10.220 hộ; tỉ lệ hộ cận nghèo là 4,39%, tổng số hộ cận nghèo là 6.568 hộ.