{"article":{"id":"2225286","title":"Thanh Hóa đẩy mạnh bảo tồn, ngăn chặn tội phạm đa dạng sinh học","description":"Thanh Hóa đưa ra mục tiêu chung bảo tồn đa dạng sinh học kết hợp với các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học.","contentObject":"<p>Thanh Hóa có hệ sinh thái rừng đa dạng như rừng trên núi đá vôi, núi đất và hệ sinh thái biển, cửa sông… <br>Theo nghiên cứu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa trên địa bàn có khoảng hơn 4000 loài động, thực vật với 599 họ bao gồm 2.713 loài thực vật, 1.290 loài động.</p>

<p>Với hệ sinh thái đa dạng, Thanh Hóa đứng trước nguy cơ suy giảm về đa dạng sinh học. Do nhiều nguyên nhân như cháy rừng, do khác thác rừng quá mức dẫn tới thực vật không thể tự phục hồi, động vật không còn nơi cư trú. Hiện nay, suy giảm đa dạng sinh học chủ yếu là do khai thác trái phép tài nguyên rừng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rung-thanhhoa-536.jpg?width=768&s=WE0CkwCr0CcXzewFK-McaA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rung-thanhhoa-536.jpg?width=1024&s=BHaMVpHfsGkNWSVMbrLgpw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rung-thanhhoa-536.jpg?width=0&s=1PYCRRZbt0UUbr84YX3u0g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rung-thanhhoa-536.jpg?width=768&s=WE0CkwCr0CcXzewFK-McaA\" alt=\"rung thanhhoa.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/rung-thanhhoa-536.jpg?width=260&s=o0sTOXkCBaZSOgtQuy0rEA\"></picture>

<figcaption>Người dân tại Mường Lát, Thanh Hóa sản xuất quanh vùng đệm của rừng. Ảnh: Hà My.</figcaption>

</figure>

<p>Ngoài ra, khai thác quá mức số lượng sinh vật như tình trạng sử dụng kích điện, mìn lướt vét mắt đỏ làm suy kiể hệ thủy sinh vật, suy kiệt nguồn giống và suy thái đa dạng sinh học trong khu vực. Đứng trước thực trạng đó, tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất nhiều giải pháp hướng tới bảo tồn khác nhau như bảo tồn gen, bảo tồn loài, bảo tồn hệ sinh thái.</p>

<p>Điển hình như khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên nằm giáp ranh với tỉnh Nghệ An và biên giới Việt - Lào. Khu bảo tồn có diện tích hơn 27.000ha, là trung tâm đa dạng sinh học cho khu vực Tây Bắc, Bắc Trung Bộ. Khu bảo tồn này có nhiều động, thực vật được ghi trong Sách đỏ Việt Nam năm 2007.</p>

<p>Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đã thực hiện nhiều giải pháp ngăn ngừa các hành vi vi phạm Luật Đa dạng sinh học như lên danh mục các loài thực vật, động vật, cây dược liệu quý hiếm cần bảo tồn, nghiên cứu phát triển các nguồn gen quý. Tuyên truyền cho người dân vùng đệm về các quy định của pháp luật trong bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Lực lượng kiểm lâm của Khu bảo tồn cũng thường xuyên tuần tra, giám sát rừng qua hệ thống GPS để nắm rõ an ninh rừng.</p>

<p>Nhiều năm trở lại đây, Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên phối hợp với các địa phương trên địa bàn phối hợp bảo vệ rừng với các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác như dự án trồng cây Quế Ngọc theo chuỗi giá trị, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho người dân tộc thiểu số, các mô hình trồng cây chè vằng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống người dân và bảo tồn đa dạng sinh học.</p>

<p>Theo kế hoạch số 20/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về bảo tồn đa dạng sinh học, trong 5 năm tới, Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên sẽ xây dựng Vườn sưu tập thực vật các loài bản địa, quý hiếm của Việt Nam và khu cứu hộ động vật rừng bán hoang dã đáp ứng nhu cầu cứu hộ, tái thả động vật rừng hoang dã.</p>

<p>UBND tỉnh Thanh Hóa đang triển khai thực hiện Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và thu hút kêu gọi đầu tư bảo tồn thiên nhiên tại đây. Phát triển du lịch bền vững cũng là cách giúp người dân sống quanh vùng đệm khu bảo tồn phát triển kinh tế và họ không còn tình trạng vào rừng khai thác trái phép, mua bán các loại động, thực vật quý hiếm, giảm áp lực lên công tác bảo vệ rừng. </p>

<p>Ngoài ra, Thanh Hóa cũng ban hành chương trình hành động bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ nay tới năm 2030. Các Vườn, Khu bảo tồn thiên nhiên trong tỉnh tổ chức bảo tồn tại chỗ, gây nuôi bảo tồn và tái thả vào tự nhiên một số loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Xây dựng các tuyến điều tra, giám sát và tổ chức thực hiện chương trình giám sát hàng năm, để theo dõi diễn biến quần thể cũng như số lượng cá thể của các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Xử lý nghiêm các hành động mua bán động vật hoang dã. Tuyên truyền cho người dân về các quy định của pháp luật trong Luật Đa dạng sinh học, ngăn ngừa tội phạm đa dạng sinh học. </p>

<p>Theo kế hoạch, tới năm 2030, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kết hợp với các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Đồng thời, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2030 thực hiện theo Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. </p>

<p><strong>Hà My </strong></p> Các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng tập trung nhiều là nhà hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tinh-hinh-chay-no-o-ha-noi-van-dien-bien-phuc-tap-2222454.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/tinh-hinh-chay-no-o-ha-noi-van-dien-bien-phuc-tap-1029.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T11:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222049","title":"4 nguyên tắc vàng cần nhớ khi bị mắc kẹt trong thang máy","description":"Những sự cố thang máy tại các chung cư, nhà cao tầng ngày càng trở nên phổ biến và đã có vụ để lại hậu quả đáng tiếc về người. Cơ quan chức năng khuyến cáo 4 nguyên tắc vàng cần nhớ khi mắc kẹt trong thang máy.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4-nguyen-tac-vang-can-nho-khi-bi-mac-ket-trong-thang-may-2222049.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/4-nguyen-tac-vang-can-nho-khi-bi-mac-ket-trong-thang-may-1043.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221383","title":"Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo nguy cơ cháy, nổ bình gas","description":"Thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã ghi nhận không ít sự cố cháy, nổ liên qian đến khí và bình gas. Những sự cố này đã để lại những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuc-canh-sat-pccc-cnch-khuyen-cao-nguy-co-chay-no-binh-gas-2221383.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cuc-canh-sat-pccccnch-khuyen-cao-nguy-co-chay-no-binh-gas-1015.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T09:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219278","title":"'Độ chế' hệ thống điện trên xe khách dễ gây chập cháy","description":"Thời gian qua, trên địa bàn cả nước ghi nhận nhiều vụ cháy liên quan tới xe khách, trong đó có những vụ việc liên quan đến \"độ chế\" hệ thống điện gây chập cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/do-che-he-thong-dien-tren-xe-khach-de-gay-chap-chay-2219278.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/do-che-he-thong-dien-tren-xe-khach-de-gay-chap-chay-1007.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221048","title":"Hà Nội đề xuất ban hành quy chuẩn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ","description":"Hà Nội đề xuất các Bộ Xây dựng, Công an ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-de-xuat-ban-hanh-quy-chuan-pccc-doi-voi-nha-o-rieng-le-2221048.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ha-noi-de-xuat-ban-hanh-quy-chuan-pccc-doi-voi-nha-o-rieng-le-1011.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225093","title":"Lâm Đồng ghi nhận những tín hiệu tích cực trong PCCC tại chung cư","description":"Kể từ năm 2022, tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt triển khai những biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại các khu chung cư trên địa bàn và ghi nhận những tín hiệu tích cực.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-dong-ghi-nhan-nhung-tin-hieu-tich-cuc-trong-pccc-tai-chung-cu-2225093.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/lam-dong-ghi-nhan-nhung-tin-hieu-tich-cuc-trong-pccc-tai-chung-cu-1135.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T22:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224849","title":"Người dân cả nước sẽ được trải nghiệm kỹ năng chữa cháy, thoát nạn theo từng quý","description":"Đại diện Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức các buổi trải nghiệm, thực hành chữa cháy và thoát nạn cho người dân.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ca-nuoc-se-duoc-trai-nghiem-ky-nang-chua-chay-thoat-nan-theo-tung-quy-2224849.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nguoi-dan-ca-nuoc-se-duoc-trai-nghiem-ky-nang-chua-chay-thoat-nan-theo-tung-quy-1103.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T22:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224856","title":"Tháng 11 năm 2023, cả nước xảy ra 146 vụ cháy nổ","description":"Thông tin từ Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết, trong tháng 11 năm 2023, toàn quốc xảy ra 146 vụ cháy, nổ.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thang-11-nam-2023-ca-nuoc-xay-ra-146-vu-chay-no-2224856.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/thang-11-nam-2023-ca-nuoc-xay-ra-146-vu-chay-no-1097.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T22:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221813","title":"Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy gồm những gì?","description":"Thời gian gần đây, để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cho gia đình và nhà ở kết hợp hộ kinh doanh, cơ quan PCCC đã ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn PCCC.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mo-hinh-to-lien-gia-an-toan-phong-chay-chua-chay-gom-nhung-gi-2221813.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/mo-hinh-to-lien-gia-an-toan-phong-chay-chua-chay-gom-nhung-gi-1230.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T21:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224838","title":"Công nghệ mới có ý nghĩa rất quan trọng về PCCC và CNCH","description":"Theo Đại tá Lê Quang Hải, Phó Hiệu trưởng Đại học PCCC, những phương pháp, công nghệ mới về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có ý nghĩa rất quan trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-nghe-moi-co-y-nghia-rat-quan-trong-ve-pccc-va-cnch-2224838.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cong-nghe-moi-co-y-nghia-rat-quan-trong-ve-pccc-va-cnch-1085.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T21:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224833","title":"Hà Nam xây dựng kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong cộng đồng","description":"Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-xay-dung-ky-nang-phong-chay-chua-chay-trong-cong-dong-2224833.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ha-nam-xay-dung-ky-nang-phong-chay-chua-chay-trong-cong-dong-1056.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T20:55:21","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222035","title":"Mô hình 'Nhà tôi có bình chữa cháy': Hành trình đưa bình cứu hỏa đến nhà dân","description":"Tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” với mục tiêu nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác PCCC.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mo-hinh-nha-toi-co-binh-chua-chay-hanh-trinh-dua-binh-cuu-hoa-den-nha-dan-2222035.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/mo-hinh-nha-toi-co-binh-chua-chay-hanh-trinh-dua-binh-cuu-hoa-den-nha-dan-1227.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T19:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225020","title":"Gắn bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển kinh tế xã hội","description":"Nằm trong một phần Vườn quốc gia Tam Đảo, công tác bảo tồn, ngăn ngừa tội phạm đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc luôn được quan tâm cùng với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khác.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gan-bao-ton-da-dang-sinh-hoc-voi-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-2225020.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/gan-bao-ton-da-dang-sinh-hoc-voi-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-920.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T19:04:56","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225068","title":"Tuyên Quang: Phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ đa dạng sinh học","description":"Tuyên Quang có diện tích rừng lớn với hệ rừng đặc dụng tại các huyện Lâm Bình, Na Hàng có giá trị bảo tồn sinh học lớn. Tỉnh có nhiều chính sách phát triển kinh tế rừng gắn với du lịch sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-quang-phat-trien-kinh-te-rung-gan-voi-bao-ve-da-dang-sinh-hoc-2225068.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/tuyen-quang-phat-trien-kinh-te-rung-gan-voi-bao-ve-da-dang-sinh-hoc-914.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T19:02:52","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221668","title":"Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC trong tình hình mới","description":"Phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy giữ vai trò chiến lược lâu dài, quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn PCCC.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-xay-dung-phong-trao-toan-dan-pccc-trong-tinh-hinh-moi-2221668.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-xay-dung-phong-trao-toan-dan-pccc-trong-tinh-hinh-moi-1213.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T17:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219916","title":"Dùng điện thoại ở cây xăng để thanh toán tiền có đảm bảo an toàn PCCC?","description":"Việc chuyển khoản thanh toán bằng điện thoại di động ngày càng phổ biến, tuy nhiên, nhiều người lúng túng không biết khi dùng điện thoại ở cây xăng có đảm bảo an toàn PCCC?","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dung-dien-thoai-o-cay-xang-de-thanh-toan-tien-co-dam-bao-an-toan-pccc-2219916.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/dung-dien-thoai-o-cay-xang-de-thanh-toan-tien-co-dam-bao-an-toan-pccc-1209.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T15:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221801","title":"Xe máy bất ngờ bốc cháy, làm gì để đảm bảo an toàn?","description":"Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo, khi phát hiện cháy xe máy, người dân cần nhanh chóng xử lý ban đầu và bấm số 114 gọi cho Cảnh sát PCCC.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xe-may-bat-ngo-boc-chay-lam-gi-de-dam-bao-an-toan-2221801.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/xe-may-bat-ngo-boc-chay-lam-gi-de-dam-bao-an-toan-1185.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T11:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220941","title":"Cảnh sát PCCC cảnh báo cháy, nổ khi đốt pháo hoa không đúng cách","description":"Cảnh sát PCCC khuyến cáo, khi sử dụng pháo hoa phải chọn địa điểm cách xa chất hoặc vật liệu có khả năng gây cháy, bắt cháy tối thiểu 4m - 5m và phù hợp với từng loại pháo hoa.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-sat-pccc-canh-bao-chay-no-khi-dot-phao-hoa-khong-dung-cach-2220941.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cong-an-sat-pccc-canh-bao-chay-no-khi-dot-phao-hoa-khong-dung-cach-1195.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T09:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219421","title":"Những đội chữa cháy hiệu 'xe ba gác' tại làng nghề ở Hà Nội","description":"Để linh hoạt và ứng phó hiệu quả đối với cháy nổ, tại xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã có mô hình sáng kiến xe ba gác chữa cháy. Những nhân lực vận hành xe chính là người dân làm nghề mộc của làng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-doi-chua-chay-hieu-xe-ba-gac-tai-lang-nghe-o-ha-noi-2219421.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nhung-doi-chua-chay-hieu-xe-ba-gac-tai-lang-nghe-o-ha-noi-1199.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223781","title":"Hiệu quả của 2 mô hình PCCC '4 tại chỗ'","description":"Thời gian qua các địa phương trên cả nước đã tịch cực kiện toàn lực lượng PCCC tại chỗ, trong đó mô hình \"Tổ liên gia an toàn PCCC\" và \"Điểm chữa cháy công cộng\" được đánh giá có hiệu quả.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hieu-qua-cua-2-mo-hinh-pccc-4-tai-cho-2223781.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hieu-qua-cua-2-mo-hinh-pccc-4-tai-cho-1234.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T21:38:21","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224526","title":"Quảng Bình: Tiếp nhận hàng nghìn động vật hoang dã","description":"Nhận thức của người dân thay đổi, nhiều trường hợp đã tự nguyên giao nộp các cá thể động vật hoang dã, chung tay ngăn ngừa tình trạng mua bán trái phép động vật hoang dã.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-binh-tiep-nhan-hang-nghin-dong-vat-hoang-da-2224526.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/quang-binh-tiep-nhan-hang-nghin-dong-vat-hoang-da-620.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T18:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

