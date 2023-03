Trước đó, ngày 13/7/2022, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ra nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026. Theo đó, học phí kỳ I năm học 2022 - 2023 của các trường công lập đã tăng lên 53,8% so với bậc mầm non; tăng 150% đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông là 93,5%. sau khi có Nghị quyết của Chính phủ (tháng 12/2022) về việc hỗ trợ học phí cho học sinh, tỉnh Thanh Hoá đã có chỉ đạo giữ nguyên mức học phí theo năm học trước đó (2021-2022) từ học kỳ 2 năm học 2022-2023. Đồng thời tỉnh chỉ đạo xem xét phương án để hoàn trả số học phí chênh lệch so với năm học 2021-2022 (học kỳ 1 năm học 2022-2023) để hỗ trợ học sinh.