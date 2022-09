Thanh niên bị chém chết tại tiệm game ở Cần Thơ

Ngày 23/9, VKSND TP Cần Thơ phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt giam đối với Trương Văn Hùng (34 tuổi), Nguyễn Duy Cường (40 tuổi, tự “Cường cá”), cùng ngụ quận Thốt Nốt và Đặng Phương Toàn (29 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh) để điều tra hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 17/9, bị can Cường, Hùng cùng nhóm bạn nhậu tại nhà trọ ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. Lúc nhậu, bị can Cường nhớ lại mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Thuận (32 tuổi, quê An Giang, trú tại quận Thốt Nốt) nên kể cho Hùng nghe.

Nghe chuyện của bạn, bị can Hùng nói với Cường: “Đánh chết nó”. Nói xong, Hùng chạy xe máy đến một tiệm game ở quận Thốt Nốt tìm anh Thuận.

Cường sau đó cũng đến tiệm game. Bị can Hùng và Cường bàn với nhau lừa anh Thuận ra trước tiệm game để đánh. Lúc này, Hùng điện thoại cho Đặng Phương Toàn kêu mang dao tự chế đến tiệm game.

Bị can Cường đi vào tiệm game xông vào đánh Thuận rồi chạy ra ngoài. Anh Thuận đuổi theo, khi đến cổng thì bị Hùng cầm dao tự chế chém chết tại chỗ.

Sau khi gây án, các bị can bỏ trốn. Sau đó, bị can Cường đến công an đầu thú. Còn Toàn và Hùng bị công an bắt giữ.