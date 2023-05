Ngày 13/5, Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ dưới dạ cầu Cần Thơ (địa phận xã Mỹ Hòa).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.C

Khoảng 6h sáng cùng ngày, người dân phát hiện nam thanh niên treo lơ lửng trên cây, dưới dạ cầu Cần Thơ nên tri hô. Nhận tin báo, Công an thị xã Bình Minh đến hiện trường. Qua xác minh ban đầu, thanh niên nói trên là L.K.P. (24 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Người dân cho biết, khoảng 2 ngày trước, anh P. đến quán cà phê gần dạ cầu Cần Thơ than vãn, đòi nhảy cầu tự tử, nhưng được can ngăn. Anh P. nói mình bỏ nhà đi lang thang, đòi tự tử do “thất tình”.

Camera an ninh quán cà phê gần hiện trường ghi lại cảnh anh P. đi bộ ngang qua quán lúc 5h sáng cùng ngày.