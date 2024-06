Khoảng 16h ngày 27/6, cháu Ngô Vi Oanh (10 tuổi, trú tại thôn An Phú, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đi xe đạp qua đập tràn suối Ngòi Bục không may bị nước cuốn. Cả người và xe trôi theo dòng nước dữ.

Anh Trần Mạnh Cường không ngại hiểm nguy cứu cháu Oanh khỏi dòng nước xiết. Ảnh: XĐ

Thấy bé Oanh chới với dưới dòng suối, anh Trần Mạnh Cường và Vũ Ngọc Kiên (đều trú ở huyện Văn Yên) đã không ngại hiểm nguy lao xuống dòng nước xiết cứu người.

Sáng 28/6, chia sẻ với VietNamNet, anh Trần Mạnh Cường (thị trấn Mậu A) cho biết, anh rất hạnh phúc khi cứu được cháu bé.

“Lúc đó, cháu bé đã bị nước cuốn ra xa bờ. Thấy cảnh ấy, tôi vội bơi ra và giữ được cháu. Nước lũ chảy xiết, ngập ngang cổ, tôi cố hết sức để không bị cuốn. Rất may, lúc đó anh Kiên ra đến nơi hỗ trợ đưa cháu Oanh và chiếc xe đạp lên bờ”, anh Cường kể lại.

Theo anh Cường, không chỉ riêng cá nhân anh và anh Kiên mà bất cứ ai khi gặp tình huống như vậy cũng đều gắng sức cứu giúp cháu bé.

Ông Triệu Quốc Toản, Chủ tịch UBND xã An Thịnh cho biết: “Người dân địa phương đánh giá cao hành động của hai anh Kiên và Cường khi cứu được bé gái bị nước cuốn trôi”.

Trên mạng xã hội cũng có nhiều bình luận khen ngợi sự dũng cảm cứu người của 2 thanh niên vùng cao.