Hơn 10 giờ đồng hồ sau vụ sạt lở, sập tường làm 3 trẻ em thiệt mạng tại thôn 6 xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội), nhiều người dân sinh sống xung quanh hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bà T. chủ mảnh đất bị sạt lở sang nhà hàng xóm. Ảnh: Đình Hiếu

Bà T. (chủ mảnh đất bị sạt lở sang nhà hàng xóm) cho biết, trước đây, toàn bộ khu dân cư là một quả đồi. Trong đó, nhà bà là đỉnh đồi, khoảng 10 năm trở lại đây, các gia đình xung quanh múc đất, hạ đồi để xây dựng nhà cửa còn cốt nền của nhà bà vẫn giữ nguyên.

"Độ cao của cốt nền ở nhà tôi so với hàng xóm liền kề chênh khoảng 4m, được ngăn cách với nhau bằng một bức tường dày 10cm", bà T. nói.

Phần tường còn lại sau vụ sạt lở. Ảnh: Đình Hiếu

Phần máng nước của mái tôn nhà ông T.V.V. bị thủng. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo bà T., thời điểm xảy ra sự việc, trời mưa rất lớn. Bà chưa từng chứng kiến cơn mưa nào lớn đến vậy xảy ra trên địa bàn.

"Khoảng 22h30, tôi thấy rất đông người ở bên ngoài cửa bèn ra xem và phát hiện sự việc. Thời điểm đó, tôi rụng rời hết cả chân tay, bản thân không tưởng tượng được đất đồi chắc như vậy lại sạt lở", bà T. kể lại.

Bà T. cũng cho rằng, một phần nguyên nhân của sự việc do mưa lớn và máng hứng nước của mái tôn nhà ông T.V.V. bị thủng, toàn bộ nước dội xuống bờ tường làm đất, tường bị xô.

Lượng lớn bùn đất đổ sang khu vui chơi của ông T.V.V. Ảnh: Đình Hiếu

Ở đối diện hiện trường, chị Đoàn Thị Hương vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, sau tiếng đổ sập, hàng xóm xung quanh tri hô nhau cứu người.

"Lúc đó, mẹ tôi đi đập cửa từng nhà để cùng nhau cứu các nạn nhân. Mọi người ai có xẻng dùng xẻng, xà beng... để đào bới tường, bùn đất đưa nạn nhân ra bên ngoài", chị Hương cho biết. Cũng theo chị Hương, thời điểm đó mưa to nhưng mọi người rất tích cực để cứu giúp nạn nhân.

Bà Nguyễn Thị Quế, sinh sống cách hiện trường vụ việc khoảng 15m, cũng là người trực tiếp cứu giúp các nạn nhân cho biết, bản thân rất xót xa khi người bị nạn là các cháu bé từ 2-5 tuổi.

"Khu vui chơi này được chú V. mở cách đây khoảng 2 năm, bình thường có rất nhiều trẻ em đến. Vì tối qua, trời có mưa lớn kéo dài nên khu vui chơi vắng vẻ hơn mọi ngày, không thì hậu quả còn đau xót hơn", bà Quế chia sẻ.

Kể về hoàn cảnh của ông T.V.V., bà Quế cho biết, gia đình nhà ông V. có hai người con, một cháu 5 tuổi và một khoảng 3 tuổi. Gia đình nhà ông V. có hoàn cảnh khó khăn, sau khi bán ô tô taxi thì mở khu vui chơi này để kiếm kế sinh nhai.

Trước đó, khoảng 22h15 ngày 12/5, Công an xã Ba Trại (huyện Ba Vì) báo tin nhanh về vụ sạt lở đất tại nhà ông T.V.V. (thôn 6 xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Ba Vì đã điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ phối hợp Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thị xã Sơn Tây, Trung tâm Chữa cháy và CNCH khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) nhanh chóng đến hiện trường.

Tại hiện trường, một bức tường dài khoảng 20m, cao gần 4m bị đổ sập, khối lượng đất đá lớn sạt lở đã vùi lấp khu vui chơi trẻ em trong nhà ông T.V.V.

Cảnh sát PCCC&CNCH và các lực lượng khác nhanh chóng triển khai tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá nhiều kèm với mưa to khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp khó khăn.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể 3 trẻ em gồm các cháu: L.T.T, L.K.N. và T.T.A.D.

Người dân cũng đã kịp thời cứu một cháu bé bị thương (chưa rõ danh tính). Đến khoảng 2h ngày 13/5, việc tìm kiếm kết thúc.