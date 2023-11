Chính xác

TP Dĩ An (Bình Dương) hiện có mật độ dân số cao nhất Việt Nam, khoảng hơn 8.300 người/km2. Dân số của thành phố này cán mốc khoảng 500.000 người. Dĩ An nằm ở khu vực trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp ranh với TP Thuận An, TP Biên Hòa (Đồng Nai) và TP Thủ Đức (TP.HCM).

Thành phố có mật độ dân số cao thứ 2 Việt Nam là TP Thuận An, cũng thuộc tỉnh Bình Dương, với hơn 7.400 người/km2, xếp sau đó là TP Nam Định, TP Hải Dương và TP Vĩnh Long…