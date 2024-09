Tối nay (8/9), lũ cuồn cuộn đổ về trên sông Hồng chảy qua địa bàn TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) gây ngập nhiều tuyến đường, nhà dân.

Hiện tại, nước trên sông Hồng đang dâng cao trên mức báo động 3. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập từ 20 - 60 cm.

Cụ thể, đường Thanh Niên và đường Trần Quang Khải (phường Hồng Hà) bị ngập sâu trong nước; đường Hoàng Hoa Thám (phường Nguyễn Thái Học) nước bắt đầu dâng.

Đường Thanh Niên, phường Hồng Hà ngập sâu trong nước. Ảnh: TN

Lực lượng Công an hỗ trợ đưa nhân dân đến vị trí an toàn. Ảnh: TH

Đường kè sông Hồng ở khu vực trũng thuộc các tổ dân phố Hồng Tân, Hồng Phú, Hồng Thái, Hồng Thanh (phường Hồng Hà) đang đứng trước nguy cơ ngập sâu.

Theo dự báo, trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên sông tiếp tục lên và dao động ở mức cao.

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động các phương án ứng phó, duy trì công tác trực 24/24.

Cùng với công an, các lực lượng tại chỗ theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.

Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ CSCĐ cùng nhiều phương tiện tham gia vận chuyển đồ đạc tài sản giúp người dân đến nơi an toàn. Việc sơ tán người dân được thực hiện từ chiều đến tối nay (8/9).

60 cán bộ CSCĐ được huy động để hỗ trợ người dân. Ảnh: TH

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3, dự báo từ đêm 8/9 đến ngày 11/9, ở Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có những điểm trên 400mm.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 16h chiều ngày 8/9, mưa lũ do ảnh hưởng bão số 3 đã làm 1 người chết, 570 ngôi nhà bị thiệt hại, trên 900 ha cây trồng và sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến giao thông.