Nguồn than chưa chủ động Kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại trong công tác quản lý chỉ đạo, điều hành và chuẩn bị nhiên liệu than cho sản xuất điện của các nhà máy nhiệt điện. Hàng năm, EVN có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các GENCO 1, 2, 3 rà soát, xác định nhu cầu và chuẩn bị nhiên liệu than cho sản xuất điện; phê duyệt kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, duy trì cơ sở hạ tầng tiếp nhận than; triển khai thực hiện thí điểm đốt than trộn tại NMNĐ than... Tuy nhiên, quá trình triển khai của một số NMNĐ trực thuộc EVN và các GENCO 1, 2, 3 thực hiện không kịp thời, không đầy đủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương, dẫn đến xảy ra tình trạng một số NMNĐ than tồn kho thấp kéo dài, không đảm bảo đủ than cho phát điện cục bộ ở một số thời điểm.